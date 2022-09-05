İran'dan Yemen çağrısı: 20 milyon Yemen vatandaşının akıbetine kayıtsız kalınamaz

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:33

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, başkent Tahran’da bir araya geldi.

Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hans Grundberg Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

Abdullahiyan, Yemen'in geleceğine ilişkin nihai karar alıcının ülkenin halkı olduğuna dikkat çekerek, İran’ın Yemen halkı için barış, istikrar ve güvenlik istediğini ifade etti.

Abdullahiyan, Yemen’in güvenliğinin, tüm bölgenin ve Basra Körfezi'nin istikrarı ve güvenliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu belirterek, Yemen’deki mevcut koşulların devamının ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının, ülkedeki insani ambargonun tamamen kaldırılmasına bağlı olduğunu dile getirdi.

Abdullahiyan ayrıca, barış çabalarından dolayı Grundberg’e teşekkür ederek, "Zor bir hayat yaşayan, ilaç, gıda ve içme suyu gibi temel ihtiyaç maddelerine ulaşamayan 20 milyon Yemenli kadın, çocuk ve erkeğin akıbetine kayıtsız kalınamaz" dedi.

Grundberg ise görevinin başlangıcından beri ateşkes sağlanmasını amaçladığını vurgulayarak tüm tarafların katılımıyla kalıcı bir ateşkese ihtiyaç olduğunu her zaman ifade ettiğini kaydetti.