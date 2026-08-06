İranlı iki kadın futbolcu Avustralya vatandaşı oldu

İran Milli Takımı’nın maç öncesinde milli marşı söylemeyerek yönetimi protesto eden iki kadın futbolcusu Atefeh Ramezanisadeh ile Fatemeh Pasandideh, Avustralya vatandaşlığına kabul edildi. İki futbolcu, İran’a dönmeleri halinde baskı görebilecekleri endişesiyle mart ayında Avustralya’ya sığınmıştı.

34 yaşındaki Ramezanisadeh ile 22 yaşındaki Pasandideh’in vatandaşlık töreni, 5 Ağustos Çarşamba günü Queensland eyaletinin Brisbane kentinde gerçekleştirildi. Törene Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke ile yerel İran toplumunun temsilcileri de katıldı.

Vatandaşlık belgesini alan Pasandideh, Avustralya’yı artık gururla “evi” olarak gördüğünü belirterek yaşadığı anın kelimelerle anlatılamayacak kadar önemli olduğunu söyledi.

Ramezanisadeh ise karşılaştıkları zorlukları hatırlatarak Avustralya vatandaşı olmaktan gurur ve minnet duyduğunu ifade etti.

MİLLİ MARŞI SÖYLEMEMİŞLERDİ

İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, mart ayında Avustralya’da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası’ndaki ilk maç öncesinde İran milli marşını söylememişti. İran devlet televizyonunda yayımlanan bir programda futbolcular “hain” olarak hedef gösterilmiş, cezalandırılmaları gerektiği savunulmuştu.

Oyuncuların güvenliğine ilişkin endişelerin artması üzerine takımın yedi üyesine Avustralya’da insani vize seçeneği sunuldu. Ancak beş kişi daha sonra kararını değiştirerek İran’a döndü. Ramezanisadeh ve Pasandideh ise Avustralya’da kalmayı tercih etti.

İnsan hakları savunucuları, İran’a dönen futbolcuların ailelerine yönelik tehditler nedeniyle karar değiştirmiş olabileceğini öne sürdü. İran yönetimi ise bu iddiaları reddederek ülkeye dönen sporcuların “milli ruh ve vatanseverlikle düşmanın planını bozduğunu” savundu.

Avustralya’da yeni bir yaşam kuran iki futbolcu, A-League Women ekiplerinden Brisbane Roar ile antrenmanlara başladı. Ramezanisadeh ve Pasandideh’in profesyonel futbol kariyerlerini Avustralya’da sürdürmeyi planladıkları belirtildi.