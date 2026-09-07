Irkçı taşkınlık uçağı birbirine kattı: Yolcular koltuğa bantladı

ABD’de bir yolcunun uçuş sırasında çıkardığı olay, uçağın rotasının değiştirilmesine neden oldu.

American Airlines’ın 3 Eylül’de Dallas-Fort Worth’tan Newark’a giden 618 sefer sayılı uçağında bulunan 67 yaşındaki Arthur Lundeen’in, uçuş sırasında kabin görevlilerine ve yolculara yönelik ırkçı ve homofobik ifadeler kullandığı belirtildi.

Tanıkların anlatımına göre Lundeen’in davranışları kısa sürede saldırgan hale geldi. Bir yolcuya fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilen Lundeen’e müdahale etmek isteyen bir kadını da ittiği öne sürüldü.

Bunun üzerine aralarında emekli polis memuru Juan Mejia ile Richard Olenick’in de bulunduğu yolcular, kabin ekibine yardım ederek Lundeen’i etkisiz hale getirdi.

Lundeen, plastik kelepçe ve koli bandı kullanılarak koltuğuna bağlandı. Müdahale sırasında yolculardan birini ısırdığı da belirtildi.

Mejia, uçakta yaşananları, “Bir anda düğmeye basılmış gibi sessizlik yerini bağırışlara ve kaosa bıraktı” sözleriyle anlattı.

UÇAK BALTIMORE’A YÖNLENDİRİLDİ

Olayın ardından Newark’a gitmekte olan uçak Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi.

Lundeen, inişin ardından Maryland Ulaştırma Otoritesi Polisi tarafından gözaltına alındı. Kolundaki açık yara nedeniyle sağlık kontrolünden geçirilen Lundeen hakkında ikinci derece saldırı ve kamu düzenini bozma suçlamaları yöneltildi.

Olayla ilgili FBI’ın da soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Olayın ardından Lundeen’in Arizona’nın Tucson kentinde faaliyet gösteren Long Realty ile ilişiği de kesildi.

Şirketin bağlı olduğu Long Companies’in Üst Yöneticisi Kevin Kaplan, şirketle bağlantılı kişilerin davranışlarının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, “Söz konusu kişi artık Long Realty ile ilişkili değildir” açıklamasını yaptı.

19 EKİM’DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

American Airlines ise yaptığı açıklamada yolcu ve çalışanlarının güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak uçuşlarda şiddete tolerans göstermediklerini bildirdi.

Lundeen, kefalet ödemeden serbest bırakıldı. Mahkeme kayıtlarına göre 19 Ekim’de hakim karşısına çıkması bekleniyor.