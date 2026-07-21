İrlanda’da ayin sırasında bıçaklı saldırı: Bir kadın ağır yaralandı

İrlanda’nın güneyindeki Waterford bölgesinde bulunan bir Katolik kilisesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 50’li yaşlardaki bir kadın ağır yaralandı.

Polis, saldırının salı günü yerel saatle 10.00’dan kısa süre önce sahil kasabası Tramore’daki ayin sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 30’lu yaşlardaki bir erkeği olay yerine yakın bir evde gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan kadının ciddi şekilde yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırının nedeni ve şüpheli ile yaralı arasındaki olası bağlantıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Waterford ve Lismore Katolik Piskoposluğu, saldırı sırasında yaralı kadına yardım eden cemaat üyelerinin gösterdiği cesareti takdir ettiğini açıkladı.

Piskoposluktan yapılan açıklamada, “Waterford ve Lismore Piskoposluğu, bu sabah ayin sırasında meydana gelen şiddet olayı nedeniyle derin bir şok içindedir” ifadelerine yer verildi.

Yetkililerin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.