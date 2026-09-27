İrlanda’nın kalecisi İsrail maçını boykot etti: Muhalefetten destek geldi

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grupta bugün oynanacak İsrail-İrlanda maçı öncesi açıklama yapan İrlandalı muhalefet partilerinin temsilcileri "Soykırıma karşı bir adım" olarak milli takımlarının maça çıkmaması gerektiğini savundu.

İşçi Partisi milletvekili Ciaran Ahern, düzenlediği basın toplantısında kaleci Gavin Bazunu'nun maçta oynamayı reddetmesine işaret ederek, "(Teknik Direktör) Heimir Hallgrimsson'u dinleyenler daha fazla futbolcunun düşüncesini dile getireceğini anlayacaktır" dedi.

Ahern, maça çıkmama karşılığında verilecek para cezasının hükümet tarafından karşılanması gerektiğini belirterek, "Taraftarlar sportif anlamda bu işin sonuçlarının ne olacağını biliyor ve bunlara hazırlar. Ancak soykırıma karşı bir duruş sergilemek hepsinden önemlidir" diye konuştu.

Bazunu'nun maça çıkmama kararını destekleyen Ahern, "Kadroda, maçı durdurma kararını destekleyecek bir devlet korumasını memnuniyetle karşılayacak başka oyuncuların da bulunduğunu tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat milletvekili Daniel Ennis, maça çıkma kararının hayal kırıklığına neden olduğunu vurgulayarak, "Hükümet, federasyon ve UEFA, maça çıkma kararının alınmasıyla oyuncularımızı toplumun eleştirileriyle baş başa bıraktı" şeklinde konuştu.

Ennis, maça çıkmama kararının oyunculara bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, "İsrail hükümetinin Gazze'de soykırım yaptığı ve Batı Şeria'da etnik temizliğe zemin hazırladığı bir ortamda milli takımımızın İsrail karşısında sahaya çıkacak olması ihtimali İrlanda kamuoyunda tepkiye neden oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Burada hatanın hükümet ve federasyonda olduğunu kaydeden Ennis, "Uluslararası spor etkinliklerine katılmasına izin vererek İsrail'in savaş suçlarını asla normalleştiremeyiz. Bugün yaşanan olumsuz gelişmeye rağmen, Filistin halkıyla dayanışmamız her zamanki gibi güçlüdür" diye konuştu.

İrlanda milliyetçisi Sinn Fein sözcüsü Joanna Byrne ise maça çıkma kararı alanların utanç duyması gerektiğini kaydederek, "İrlanda Futbol Federasyonu, İrlanda futboluna, daha da önemlisi Filistinlilere ihanet etti. Kadroda yer almayı reddedip soykırımcı İsrail'e karşı sahaya çıkmak istemeyen tek bir oyuncuyu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Byrne, halkın Bazunu'ya verdiği desteğin diğer futbolcuları cesaretlendirmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

Bazunu, İsrail'e karşı yapılacak maçlarda oynamanın yanlış olduğu düşüncesini paylaşarak, milli maç kadrosunda yer almayacağını açıklamıştı.

Masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair inancı nedeniyle bu kararı aldığını söyleyen Bazunu, "Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum" demişti.