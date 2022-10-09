IŞİD saldırısını psikolojisi kaldırmadı: Ötenazi ile yaşamına son verdi

09 Ekim 2022 Pazar, 11:00

Belçika'nın başkenti Brüksel'de IŞİD'in 2016'da havalimanına düzenlediği ve 18 kişinin öldüğü saldırıdan sağ kurtulan Shanti De Corte, yaşadığı ağır depresyon nedeniyle 23 yaşında ötanazi ile yaşamına son verdi.

New York Post'un haberine göre, Shanti De Corte, IŞİD'in Brüksel Havalimanı'nda düzenlediği saldırı sırasında arkadaşlarıyla birlikte Roma'ya seyahat etmek üzereydi. De Corte, Mart 2016'da gerçekleşen, 32 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı olaya tanık olduğunda 17 yaşındaydı.

Kanlı saldırıya tanık olmadan önce de psikolojik rahatsızlıkları bulunan De Corte, saldırı sonrası "travma sonrası stres bozukluğu" sebebiyle tedavi gördü. Ancak De Corte, tedavi döneminde olmasına rağmen 2018 ve 2020'de intihar girişimlerinde bulundu.

23 yaşındaki De Corte, Belçika'da yasal olan ötenazi ile yaşamına son vermeyi tercih etti.

"Aldığım tüm ilaçlarla birlikte, artık hiçbir şey hissedemiyorum. Belki daha başka çözümler de vardı" dedi. Daha önce de iki kez intihar girişimin bulundu. 2018 ve 2020 yıllarında Belçika'da yasal olan ötanazi için yatığı başvuruya iki psikiyatrist olumlu cevap verdi.