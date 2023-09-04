İskoçya, kan donduran olayı konuşuyor: Kız kardeşine cinsel istismarda bulunarak öldürdü
İskoçya'da 16 yaşındaki kız kardeşine cinsel istismarda bulunarak öldüren adam, en az 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kasım 2021'de İskoçya'da Güney Lanarkshire'de yer alan Hamilton'daki bir ormanlık alanda Connor Gibson, korkunç bir şekilde kız kardeşi Amber Gibson'a cinsel istismar girişiminde bulundu.
Connor'un, Amber'in "kıyafetlerini çıkardığı, cinsel istismarda bulunduğu, başına ve vücuduna cisimle travma uyguladığı ve sonunda onu boğarak öldürdüğü" ortaya çıktı.
Connor'un Glasgow'daki Yüksek Mahkemede 13 gün süren duruşmasında, Amber'in "boyun sıkışması" sonucu öldüğü tespit edildi.
Connor'un ceketindeki yaygın kan lekesinin Amber ile uyumlu olduğu ve DNA'sının da iç çamaşırı olarak giyilen ve "zorla yırtılan" şortunda bulunduğu kaydedildi.
Temmuz ayında mahkum edilmesinin ardından hakim Lord Mulholland, Connor'un "Kız kardeşinin gördüğü son kişi onu boğan sendin. Bu ahlaksızcaydı ve bunun bedelini ağır ödeyeceksin" dedi.
EN AZ 22 YIL HAPİS CEZASI
Pazartesi günü Livingston'daki Yüksek Mahkeme'de Connor, ömür boyu hapis cezasına çarptırılarak, şartlı tahliye başvurusunda bulunmadan önce en az 22 yıl hapis yatmasına karar verildi.
Amber'in, 26 Kasım 2021 Cuma akşamı kaybolduğu bildirilmiş ve cesedi 28 Kasım sabahı Cadzow Glen'de bulunmuştu. Amber'in öldürüldüğü sırada Connor, Hamilton'daki Blue Triangle evsizler yurdunda, Amber ise kasabadaki Hillhouse çocuk evinde kalıyordu.
Fotoğraf: Crown Office
Connor'un, ölümcül saldırıdan sonra eve tek başına yürürken ve pansiyonuna döndükten sonra eşyaları atmaya çalışırken kameralara yakalandığı ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE PAYLAŞIM YAPTI
Ayrıca, 1 Aralık 2021 tarihinde tutuklanan Connor'un, gözaltına alınmadan bir gün önce Facebook'ta kız kardeşine yönelik bir paylaşım da yaptığı kaydedildi.
Connor, paylaşımında, "Amber, zamanın geri kalanında yükseklerde uçacaksın. Hepimiz seni özleyeceğiz. Özellikle de beni. Seni seviyorum kızıl cüce. Şimdilik hoşça kal..." ifadelerini kullandı.
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