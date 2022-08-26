İslami Cihad Hareketi'nden İsrail'e mesaj: Savaşmaya devam edeceğiz

26 Ağustos 2022 Cuma, 09:31

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için "Meydanlar birleşiyor... Yol Kudüs'e gidiyor" temasıyla Gazze'nin güneyindeki Eş-Şucaiyye Mahallesinde etkinlik düzenledi.

Genel Sekreter Ziyad en-Nehhale, Filistin halkının en temel ihtiyacının özgürlük ve işgalden kurtulmak olduğunu, Gazze'deki halkın ablukanın faturasını her gün açlık, hastalık ve ölümle ödediğini belirtti.

Nehhale, İsrail'in son saldırılarında Mısırlılara verdiği sözleri yerine getirmekten kaçtığını kaydederek, bu tutumun sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttu.

Nehhale, "İşgal ettiği toprakları terk edinceye kadar düşmana (İsrail) karşı savaşacağız" dedi.

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza da bant kaydı konuşmasında, son saldırılarda Kudüs Seriyyelerinin yaptıklarının, İsrail'in prestijini ve Gazze ile diğer Filistin topraklarını birbirinden ayırma hayalini kıran ulusal ve meşru bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Ebu Hamza, son saldırılarda 3 gün boyunca, Yahudi yerleşim birimleri, İsrail askeri üsleri ve şehirlerine bini aşkın roket attıklarını kaydederek, "Kudüs Seriyyeleri, sahada en kötü ve en çetin şartlarda savaşmak için kendini hazırlamıştı ve daha uzun soluklu bir savaşa dayanabilecek güçteydi" ifadelerini kullandı.