İspanya’da neo-Nazi aktivistten Fas Büyükelçiliği önünde Nazi selamı

İspanya’da aşırı sağcı aktivist Isabel Medina Peralta, Madrid’deki Fas Büyükelçiliği önünde düzenlenen göçmen karşıtı protestoda Nazi selamı vermesiyle yeniden gündeme geldi.

Dağıtılan neo-Nazi yapılanma Bastión Frontal’in öne çıkan isimlerinden Peralta’nın hareketi, İspanya’ya bağlı Ceuta kentinde yaşanan göçmen geçişlerinin ardından düzenlenen gösteri sırasında kayda alındı.

Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi, Peralta’nın Faslı ve Müslüman göçmenlere yönelik nefret söylemi nedeniyle aldığı bir yıllık hapis cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Peralta, 18 Mayıs 2021’de Fas Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen izinsiz gösteride göçmenlere karşı şiddeti teşvik eden ve ayrımcılığı körükleyen ifadeler kullandığı gerekçesiyle Nisan 2025’te suçlu bulunmuştu.

Madrid İl Mahkemesi, Peralta’ya bir yıl hapis cezasının yanı sıra 1080 avro para cezası vermişti. Mahkeme, söz konusu ifadelerin hükümetin göç politikasına yönelik meşru bir eleştiri olarak değerlendirilemeyeceğine, Faslı ve Müslüman göçmenlere yönelik düşmanlığı artırmayı amaçladığına hükmetmişti.

Üst mahkeme, Peralta’nın itirazını reddederek hapis ve para cezalarının yanı sıra ceza süresince kamu görevinde bulunmasını engelleyen ve dava konusu içeriklerin internetten kaldırılmasını öngören yaptırımları da onadı.

GÖÇMENLERE KARŞI ŞİDDET ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Peralta hakkındaki davanın merkezinde, 2021 yılında Ceuta’da yaşanan göç hareketliliğinin ardından Madrid’de düzenlenen protesto yer aldı.

Savcılık, Peralta’nın gösteride kullandığı ifadelerin Faslı ve Müslüman göçmenleri hedef aldığını, ayrımcılığı teşvik ettiğini ve şiddet çağrısı niteliği taşıdığını belirtmişti. Peralta ise sözlerinin göç politikalarına yönelik siyasi bir eleştiri olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, Peralta’nın savunmasını kabul etmeyerek ifadelerin korunması gereken bir topluluğun onurunu hedef aldığına ve göçmenlere karşı düşmanlığı körüklediğine karar vermişti.

BASTIÓN FRONTAL DAĞITILMIŞTI

Peralta’nın yöneticileri arasında bulunduğu Bastión Frontal, 2020 yılında koronavirüs salgını döneminde kurulmuştu. Aşırı sağcı ve neo-Nazi ideolojiyi benimseyen yapılanma, özellikle gençleri hedef alan propaganda faaliyetleriyle gündeme gelmişti.

Örgüt, üyeleri hakkında yürütülen soruşturmalar ve yaşanan iç sorunların ardından faaliyetlerine son vermişti. Peralta ise daha sonra eski Bastión Frontal üyelerinin de katıldığı aşırı sağcı Núcleo Nacional çevresindeki etkinliklerde yer aldı.

Núcleo Nacional bağlantılı isimler, Şubat 2026’da “Noviembre Nacional” adıyla yeni bir siyasi parti kurdu. Yapılanmanın Franco yanlılarını, Falanjistleri ve nasyonal sosyalistleri aynı çatı altında toplamayı amaçladığı belirtildi.

CEUTA KRİZİNİN ARDINDAN SÖYLEMLER SERTLEŞTİ

Peralta’nın Nazi selamı verdiği protesto, temmuz ayının sonunda binlerce kişinin Fas’tan Ceuta’ya geçmesinin ardından düzenlendi. Yaşananlar İspanya’da göç ve sınır güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Aşırı sağcı Vox partisi, sınırın kapatılması, ordunun bölgede kalıcı olarak görevlendirilmesi ve düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

Vox lideri Santiago Abascal yaşananları “işgal” olarak nitelendirirken, parti temsilcileri göçmenleri hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Ana muhalefetteki muhafazakâr Halk Partisinin lideri Alberto Núñez Feijóo da Ceuta’daki geçişleri “önceden planlanmış bir işgal” olarak tanımladı.