İspanya'da orman yangını alarmı: 500 kişi tahliye edildi

Endülüs bölgesindeki Huelva vilayetinde perşembe günü başlayan yangın yaklaşık 8 bin hektarlık alanı etkiledi.

Yetkililer, yangın nedeniyle 474 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Endülüs İçişleri Bakanı Antonio Sanz, şiddetli rüzgarların yangının son günlerde hızla yayılmasına neden olduğunu söyledi. Sanz, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte yangınla mücadelede ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Bugün biraz daha iyimseriz” dedi.

Sevilla’nın yaklaşık 60 kilometre batısındaki Niebla kasabası yakınlarında, tepelik ve ormanlık arazide yaklaşık 500 itfaiyeci ve görevli yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere 26 yangın söndürme uçağı ve helikopter de destek veriyor.

İspanya bu yıl son yılların en ağır orman yangını sezonlarından biriyle karşı karşıya olduğunu belirten Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, yıl başından bu yana ülke genelinde yaklaşık 200 bin hektarlık alanın yangınlardan etkilendiğini açıkladı. Aagesen, 2026'da şu ana kadar 40 büyük orman yangını çıktığını belirterek, geçen yıl aynı dönemde bu sayının 15 olduğunu söyledi.

Yangınlardan özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Valensiya bölgesi ile ülkenin kuzeybatısındaki Kastilya ve Leon bölgesinin etkilendiği bildirildi.