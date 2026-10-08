İspanya'da protestoların simgesi haline gelmişti: Kadının ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı

İspanya'da yükselen kira fiyatları ve derinleşen konut krizine karşı protestoların simgesi haline gelen 87 yaşındaki Maricarmen Abascal, 7 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Madrid Kiracılar Sendikası, Abascal'ın ölümünü yaptığı açıklamayla duyurdu.

Başkent Madrid'de 70 yılı aşkın süredir yaşadığı evden 23 Eylül'de tahliye edilen Abascal, polis ve sosyal hizmet görevlileri tarafından evinden çıkarılmasının ardından ağır kaygı ve bitkinlik nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yaklaşık iki haftadır hastanede tedavi gören Abascal'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

70 YILI AŞKIN SÜREDİR YAŞADIĞI EVİNDEN ÇIKARILDI

Abascal'ın tahliye süreci, yaşadığı konutun bir yatırım fonu tarafından satın alınmasının ardından başladı.

Madrid'in ünlü Retiro Parkı yakınlarında bulunan evinde 71 yıldır yaşayan Abascal, tahliye kararına karşı uzun süre mücadele etti.

Ancak 23 Eylül'de tahliye kararı uygulandı. Abascal'ın evinden çıkarılması kamuoyunda büyük tepkiye yol açarken olay, İspanya'da artan kira fiyatları ve konut yetersizliğine karşı başlayan protestoların sembollerinden biri haline geldi.

Tahliyeden birkaç gün sonra Abascal'ın avukatı, ev sahibiyle sekiz yıllık yeni bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Anlaşma kapsamında yaşlı kadının önceki kira bedelini ödeyerek evine dönmesi öngörülüyordu.

Ancak sağlık durumunun düzelmesini bekleyen Abascal, anlaşmayı imzalayamadan yaşamını yitirdi.

BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Abascal'ın ölüm haberinin ardından başkent Madrid'de binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler, kentin merkezi meydanlarından Puerta del Sol'da toplanarak parlamento binasına yürüdü.

Eylem boyunca "Bu bir ölüm değil, cinayet!" sloganları atıldı.

Gösteriye katılan 36 yaşındaki Dario Gomez, Abascal'ın ölümünün önlenebilir olduğunu savunarak yaşananların İspanya'daki konut krizinin boyutlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Madrid'in yanı sıra Barselona'da da protestolar düzenlendi. Sendikalar ise konut krizine karşı 11 Kasım'da ülke genelinde genel greve gidileceğini duyurdu.

KONUT KRİZİ ERKEN SEÇİM KARARINI GETİRDİ

Abascal'ın tahliyesiyle başlayan protestolar, İspanya'da siyasi gündemi de değiştirdi.

Kira fiyatlarını sınırlamayı ve tahliyeleri zorlaştırmayı amaçlayan düzenlemelerin geçen hafta parlamentoda reddedilmesi, hükümet üzerindeki baskıyı artırdı.

Başbakan Pedro Sanchez, büyüyen protestolar ve parlamentoda yaşanan gelişmelerin ardından genel seçimlerin 29 Kasım'da erken yapılacağını açıkladı.

Sanchez hükümeti, bir yandan Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'da yaşanan göçmen kriziyle, diğer yandan iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi ve başbakanın ailesiyle bağlantılı yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili tartışmalarla karşı karşıya bulunuyor.

Konut krizinin seçim gündeminin merkezine yerleşmesi, siyasi partiler arasındaki tartışmaları da yoğunlaştırdı.

BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN TAZİYE MESAJI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Abascal'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sanchez, bu kaybı kendi kaybı gibi hisseden herkese dayanışma mesajı gönderdi.

Ana muhalefetteki merkez sağ Halk Partisinin lideri Alberto Nunez Feijoo ise Abascal'ın ölümünün siyasallaştırılmaması gerektiğini savundu.

Feijoo, bir insanın ölümü karşısında siyasi kampanyaların ve parti çıkarlarının değil, saygının ön planda tutulması gerektiğini belirtti.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİN"

Madrid Kiracılar Sendikası, Abascal'ın ölümünün ardından yayımladığı açıklamada, yaşlı kadının konut hakkı mücadelesinin unutulmayacağını vurguladı.

Açıklamada, Abascal'ın geride önemli bir mücadele mirası bıraktığı belirtilerek, kendisinin sık sık dile getirdiği şu sözlere yer verildi:

"Mücadele edin, hakkınız olan şey için mücadele etmeye devam edin."

Abascal'ın komşularından biri, yaşlı kadının 1975'te sona eren Franco diktatörlüğü dönemini yaşamış olmasının adalet ve dayanışma anlayışını şekillendirdiğini anlattı.

Madrid'deki protestoya katılan 31 yaşındaki Guillermo Ruiz de Abascal'ın anısını yaşatmanın en anlamlı yolunun konut hakkı mücadelesini sürdürmek olduğunu söyledi.