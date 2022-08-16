İspanya'da buz krizi yaşanıyor

16 Ağustos 2022 Salı, 16:25

İspanya’da elektrik fiyatlarındaki artışın yol açtığı yüksek üretim ve depolama maliyetleri ile aşırı sıcak hava dalgasının beraberinde getirdiği yüksek talep, “buz kıtlığına” yol açtı. Süpermarketler buz satışlarına sınırlama getirirken, yeme-içme sektöründe de buz sıkıntısı etkisini hissettiriyor.

Bar sahibi Jose Manuel, “Bu durum bizi etkiledi ve her bar ya bir buz makinesi kiralayarak ya da sadece buz dolu paketleri dondurarak elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı. Müşterilerden Adrian ise, “Geçmişte bardaklar buz küpleriyle doluydu. Şimdi sadece 2 ya da 3 tane var” diye konuştu.

SICAK HAVA, BUZ TALEBİNİ YÜZDE 30 ARTTIRDI

Kıtlığın ana nedeni, genellikle buz üreten fabrikaların artan enerji maliyetleri nedeniyle kış aylarında üretimlerini kesmeleri oldu. Üretimin düşük olduğu kışın ardından mevsim normallerinin 3 ila 6 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklarla İspanya, en sıcak yazını geçirmeye başladı.

Bu da stokların en düşük seviyede olduğu dönemde buz talebinde yüzde 30’luk bir artışa yol açtı.



