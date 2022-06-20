İspanya’da orman yangınları devam ediyor

20 Haziran 2022 Pazartesi, 11:08

İspanya sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınlarıyla mücadele ederken 25 bin hektar ormanlık alan küle döndü.



İspanya’da sıcak hava dalgası sıcaklıkları rekor seviyelere taşırken ülkenin farklı bölgelerindeki itfaiye ekipleri orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. İspanya’nın Sierra de Culebra bölgesinde 25 bin hektar ormanlık alan küle dönerken Navarra bölgesinde yangın şiddetini giderek artırdı.

Navarra bölgesel hükümeti, yangının büyümesi üzerine vatandaşları zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyararak önlerindeki birkaç saatin önemli olduğunu belirtti. Bölgedeki 20 köyden binden fazla kişi tahliye edilirken yetkililer dün vatandaşların evlerine dönebileceğini söyledi.

Yangınlarda şuana kadar can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.



