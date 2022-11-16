İspanya'dan Putin'e suçlama: Müzakere etmekle ilgili bir niyeti yok

16 Kasım 2022 Çarşamba, 16:15

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol televizyonu La Sexta'ya verdiği demeçte, "Ukrayna meşru savunma hakkını kullanıyor. Ukrayna'nın da söylediği gibi, Rusya sivil halka karşı füze atıyor ve Ukrayna'nın yaptığı kendini savunmak. Polonya'daki kaza bu sırada oldu ama bu konuyu netleştirmek için söylüyorum, tek sorumlu Rusya'dır." dedi.

"NATO'da hepimizin bir hedefi var. O da gerilimin tırmandırılmaması" diyen Robles, şöyle devam etti:

"Brüksel'de Savunma Bakanları olarak yaptığımız ve Ukrayna Savunma Bakanı'nın da katıldığı analizde şunu söylemek gerekir ki hepimiz kötümseriz. Hepimiz savaşın devam edeceğinin bilincindeyiz. Kışın iklim şartlarından dolayı daha az kara harekatı olacaktır ama sivil halka karşı saldırılar çok daha artacaktır. Bu yüzden Ukrayna halkının morali çok önemli. Ukrayna Savunma Bakanı'nın dediği gibi, saldırılar, elektrik, su, gaz kesintileri arttıkça Ukrayna vatandaşları daha çok kenetlendiklerini hissedeceklerdir. Ukraynalılar ülkelerinden daha fazla gurur duyuyorlar. Barış için çalışmanın en iyi yolu Ukrayna'ya yardım ekmektir."

Robles, Rusya'nın insan kayıplarından, kaybettiği tank ve malzeme kayıplarından çok etkilendiğini, diğer ülkelerden malzeme temin etmeye çalıştığını belirterek, 2023 ilkbaharının da zorlu geçeceğinin şimdiden görüldüğünü ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında müzakere masası kurmanın yakın gelecekte mümkün olmadığını da aktaran Robles, "Bu savaşın tek sorumlusu olan, işgali başlatan Putin'in müzakere etmekle ilgili en ufak bir niyeti yok" şeklinde konuştu.