İspanyol milletvekili açlık grevine başladı

İspanyol milletvekili Jorge Pueyo, Filistin'e destek vermek için 29 Kasım'a kadar açlık grevi eylemi yapacağını açıkladı.

İspanyol milletvekili açlık grevine başladı
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AA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:10

İspanyol milletvekili Jorge Pueyo, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi olan İspanya'nın Aragon özerk bölgesindeki Aragon Filistin Evi ve Kudüs Derneğinin 19 Kasım'da başlattığı açlık grevi eylemini desteklediğini duyurdu.

"Hayatta ve siyasette kelimelerin yetmediği, örnek olmanın önemli olduğu zamanlar vardır" diyen İspanyol milletvekili, Filistin'e destek için dün başladığı açlık grevini 29 Kasım'a kadar sürdüreceğini belirtti.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının Meclis Sözcü Yardımcısı olan Pueyo, ayrıca "İspanya'nın İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesmesini, İsrail Devleti'ne tam silah ambargosu uygulanmasını ve Filistin davasının görünür kılmasını" talep etti.


Etiketler: #İspanya #filistin

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