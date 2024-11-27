İspanyol milletvekili açlık grevine başladı
İspanyol milletvekili Jorge Pueyo, Filistin'e destek vermek için 29 Kasım'a kadar açlık grevi eylemi yapacağını açıkladı.
İspanyol milletvekili Jorge Pueyo, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi olan İspanya'nın Aragon özerk bölgesindeki Aragon Filistin Evi ve Kudüs Derneğinin 19 Kasım'da başlattığı açlık grevi eylemini desteklediğini duyurdu.
"Hayatta ve siyasette kelimelerin yetmediği, örnek olmanın önemli olduğu zamanlar vardır" diyen İspanyol milletvekili, Filistin'e destek için dün başladığı açlık grevini 29 Kasım'a kadar sürdüreceğini belirtti.
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının Meclis Sözcü Yardımcısı olan Pueyo, ayrıca "İspanya'nın İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesmesini, İsrail Devleti'ne tam silah ambargosu uygulanmasını ve Filistin davasının görünür kılmasını" talep etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Erdoğan'dan RTÜK'e 'hızla tedbir' talimatı
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'
- Kozan'da hasat başladı: '40 ton rekolte bekliyoruz'
- İktidar harekete geçti
- Aile hekimleri 5 gün iş bırakacak
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Narin'in cesedini böyle saklamış!