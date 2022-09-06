İsrail 1 Filistinliyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskında 1 Filistinli öldü, 16 kişi yaralandı.
Filistin’in Cenin kentinde, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 1 Filistinli genç hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.
İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Cenin kentine baskın düzenleyerek kentin tüm girişlerini kapattı.
İsrail askerleri 29 daireden oluşan bir binayı kuşatarak binadakileri dışarı çıkmaya zorladı. İsrail askerleri, daha sonra, geçtiğimiz Nisan ayında Tel Aviv’de 3 İsrailliyi öldüren Raad Hazem’in ailesine ait bir daireye zarar verdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrailli askerler ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda açılan ateş sonucu Filistinli Muhammed Musa Sabana’nın (29) hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
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