İsrail, 44 yıl sonra kayıp askerin kalıntılarına ulaştı

İsrail ordusu, 1982’de Lübnan’daki savaş sırasında kaybolan asker Yehuda Katz’ın kalıntılarına ulaşıldığını ve İsrail’e getirildiğini açıkladı. Böylece Katz için 44 yıldır süren arama sona erdi.

İsrail ordusu, 1982 yılında Lübnan’daki savaş sırasında kaybolan asker Yehuda Katz’ın kalıntılarının bulunduğunu ve İsrail’e getirildiğini duyurdu.

Katz’ın kalıntılarının nerede bulunduğu ve operasyonun nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Yehuda Katz’dan 11 Haziran 1982’den bu yana haber alınamıyordu.

Katz, İsrail’in Lübnan’ı işgali sırasında Bekaa Vadisi’nde yaşanan Sultan Yakub Muharebesi sırasında kaybolmuştu.

Al Jazeera’nın aktardığına göre Katz, aynı çatışmada kaybolan ve akıbeti uzun yıllar boyunca bilinmeyen üç İsrail askerinden sonuncusuydu.

DİĞER İKİ ASKERİN KALINTILARI DAHA ÖNCE BULUNMUŞTU

Aynı çatışmada kaybolan askerlerden Zachary Baumel’in kalıntıları Nisan 2019’da İsrail’e getirilmişti.

Bu operasyonun Rusya’nın da dahil olduğu bir süreçte gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

Üçüncü asker Zvi Feldman’ın kalıntılarına ise Mayıs 2025’te Mossad tarafından yürütülen gizli bir operasyonla ulaşılmıştı.

Katz’ın kalıntılarının bulunmasıyla birlikte, 1982’deki Sultan Yakub Muharebesi’nde kaybolan üç askerin de akıbeti netleşmiş oldu.