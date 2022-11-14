İsrail askeri yanlışlıkla Filistinli sandığı bir İsrailliyi öldürdü
İsrail askeri, eli bıçaklı bir adamı "kendisine saldırmak isteyen Filistinli" sandığı için vurdu. Vurulan kişinin İsrail vatandaşı olduğu ve yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
İsrail'de bir asker "kendisine saldırmak isteyen Filistinli" olduğunu düşündüğü bir İsrailliyi ateş açarak öldürdü.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Ranana kentinde bulunan bir kavşakta meydana gelen olayda, İsrail askeri "saldırgan olduğundan şüphelendiği" İsrailli bir adamı vurdu.
Ağır yaralanan 40 yaşındaki adamın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Yaklaşık 50 yaşlarındaki bir başka erkeğin de bacağına isabet eden şarapnel nedeniyle hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
"Saldırı olasılığına dair herhangi bir şüphenin kalmadığı" ve polisin olay yerinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Yediot Ahronot gazetesi de öldürülen kişinin akli dengesinin bozuk olduğunu ve olay sırasında elinde bıçak bulunduğunu aktardı.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama