İsrail basını: Tel Aviv, İran altyapısına yönelik geniş çaplı saldırıya hazırlanıyor

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran ile yeniden geniş çaplı bir savaş ihtimaline karşı kritik altyapıyı hedef alan kapsamlı saldırı planlarını tamamladığını öne sürdü. İddiaya göre olası hedefler arasında petrol ve doğal gaz tesisleri, elektrik santralleri ile ulaşım altyapısı yer alırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son sert açıklamaları ve Washington basınında yer alan suikast iddiaları, bölgede yeniden tırmanabilecek bir çatışmaya ilişkin endişeleri artırdı.

Maariv gazetesinin İsrailli bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, ordu, geniş kapsamlı bir savaşın yeniden başlaması ya da Tahran'ın İsrail'e saldırması halinde uygulanmak üzere operasyon planlarını hazırladı. Kaynak, "Siyasi liderlik ilerleme kararı alırsa İsrail, önceki çatışmalarda ulaşamadığı hedeflere bu kez ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, İsrail'de hâlen binlerce ABD askerinin ve önemli bir hava gücünün bulunduğunu belirterek, bu askeri varlığın olası bir tırmanma senaryosunda belirleyici unsurlardan biri olacağını savundu.

OLASI HEDEFLER NELER?

Maariv'e göre olası hedefler arasında İran'ın petrol ve doğal gaz altyapısı, Hark Adası, elektrik santralleri, sanayi tesisleri ve ulaşım ağları bulunuyor. Haberde, bu hedeflerin vurulmasının İran ekonomisine ilave zarar vermeyi amaçladığı öne sürüldü.

Gazeteye konuşan güvenlik kaynağı, söz konusu tesislerin önceki çatışmalarda hedef alınmayan seçenekler arasında yer aldığını belirterek, saldırıların kapsamının genişletilmemesi kararının ABD ile İsrail arasında koordinasyon içinde alındığını iddia etti.

İRAN: "TESLİM OLMAYACAĞIZ!"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran ile yeni müzakerelere onay verdiğini açıklarken, daha önce yürürlükte olan ateşkesin sona erdiğini yineledi.

Buna karşılık İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin bu süreçte 'teslim olmayacağını' vurguladı. Taraflar arasında arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Tahran'a, haftalar süren savaş ve müzakerelerin ardından büyük zorluklarla elde edilen barış kazanımlarını koruma çağrısında bulundu.

Tahran ile Washington, haziran ayı ortasında Pakistan'ın arabuluculuğunda savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalamış, nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla 60 gün içinde tamamlanması ve gerektiğinde uzatılması öngörülen müzakere sürecinin önü açılmıştı.

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, kendisine yönelik bir suikast girişiminde bulunulması halinde İran'ı ağır şekilde vurmakla tehdit etti.

Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, "Füzeler ateşlenmeye hazır ve İran'a doğrultulmuş durumda. İran yönetimi tehdidini hayata geçirmek için harekete geçerse, bunların ardından derhal binlerce füze daha fırlatılacak" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "Emirler çoktan verildi. ABD ordusu hazır, teyakkuzda ve gerekirse İran'ın tüm bölgelerini bir yıl içinde tamamen yok edebilecek kapasiteye sahip" dedi.

ABD Başkanı, "Mevcut ABD Başkanı'na, yani bana yönelik suikast girişiminde bulunulması veya böyle bir girişimin başlatılması halinde İran'a doğrultulmuş bin füze ateşlenmeye hazır bekliyor" diye konuştu.

SUİKAST İDDİASI

ABD basını perşembe günü, İsrail'in bu hafta Washington ile Trump'a yönelik yeni ve somut bir İran suikast planına ilişkin istihbarat paylaştığını öne sürdü.

Söz konusu haberler, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan saldırılar nedeniyle kapsamlı bir savaş ihtimaline ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde gündeme geldi. Ayrıca Trump'ın NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrılırken dikkat çekici biçimde eski başkanlık uçağını kullanması da tartışma yarattı.

CNN, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'ın Trump'a yönelik olası bir suikast planına ilişkin istihbarat akışını uzun süredir izlediğini, ancak İsrail'in son uyarısının 'yeni ve belirli bir plana' ilişkin olduğunu aktardı.

Wall Street Journal da isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, istihbaratın 'yeni bir suikast planına işaret ettiğini' yazdı.