İsrail’de ‘Kafkas Mafyası’ liderine suikast

İsrail’in orta kesimindeki Caesarea Kavşağı’nda bulunan bir benzin istasyonunda silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, İsrail basınında organize suç dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak gösterilen 40 yaşındaki Yanis Yushvaev vurularak öldürüldü.

Or Akiva kentinde yaşayan Yushvaev’in, İsrail basınında “Kafkas Mafyası’nın lideri” olduğu öne sürülüyordu.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, kapüşonlu ve şapkalı bir kişinin benzin istasyonundaki işletmeye doğru ilerlediği görüldü.

Şüphelinin, Yushvaev ve yanındaki iki kişinin işletmeden çıktığı sırada yanlarından geçtiği, ardından aniden dönerek silahını çıkardığı ve Yushvaev’e yakın mesafeden ateş ettiği belirtildi.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Yushvaev hastaneye kaldırıldı. Yushvaev, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom ekipleri, olay yerine ulaştıklarında Yushvaev’in nabzının alınamadığını, nefes almadığını ve ağır yaralarının bulunduğunu açıkladı.

Polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için operasyon başlattı.

DAHA ÖNCE ÇOK SAYIDA SORUŞTURMADA ADI GEÇTİ

Yushvaev’in son yıllarda silahlı saldırı, el bombalı eylem ve araç kundaklama gibi çeşitli suçlara karıştığı şüphesiyle birçok kez gözaltına alındığı belirtildi.

Ancak hakkında yürütülen soruşturmaların hiçbirinin mahkumiyetle sonuçlanmadığı aktarıldı.

Yushvaev son olarak şubat ayında Moskova’dan İsrail’e dönüşünde Ben Gurion Havalimanı’nda gözaltına alınmış, birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

İsrail basını, Yushvaev’in Or Akiva’da restoran işletmeciliği yaptığını ve organize suç iddialarını reddettiğini aktardı.

Yushvaev, Ekim 2025’te Channel 12 televizyonuna verdiği röportajda kendisini “meşru bir iş insanı” olarak tanımlamıştı.

Maddi durumunun iyi olduğunu söyleyen Yushvaev, Bentley marka otomobil kullanmasının polisin dikkatini çektiğini savunmuştu.

Aynı haberde görüşlerine yer verilen polis kaynakları ise Yushvaev’in telefonlarının dinlendiğini bildiği için telefonla çok az konuştuğunu ve Hadera bölgesindeki çevresi üzerinde güçlü bir etkisi bulunduğunu öne sürmüştü.

Adı açıklanmayan üst düzey bir polis yetkilisi de Yushvaev hakkında delil elde etmenin ve mahkumiyet sağlamanın zor olduğunu ifade etmişti.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Yushvaev’in yaklaşık 10 yıl önce Hadera’da bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradığı ve yaralandığı belirtildi.

Sonraki yıllarda İsrail’in Tel Aviv’in kuzeyindeki Sharon bölgesinde öne çıkan isimlerden biri haline geldiği aktarıldı.

Yushvaev’in geçmişte bir iş insanının evine ve aracına ateş açılması, Or Akiva’da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı ve çok sayıda aracın kundaklanmasıyla ilgili soruşturmalarda da gözaltına alındığı bildirildi.

Kasım 2025’te görülen bir duruşmada ise polis temsilcisinin Yushvaev’i, “kan davalarına karışan bir suç örgütünün lideri” olarak tanımladığı kaydedildi.

Yushvaev hakkındaki bu soruşturmalarda da yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle suçlama yöneltilmediği belirtildi.