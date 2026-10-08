İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya sert sözler: Dünya bizden uzaklaşıyor

Tel Aviv'deki Reichman Üniversitesi tarafından düzenlenen bir konferanstaki konuşmasında Lapid, "Hamas, Katar ve İran her zaman bizi dünyadan tecrit etmek istedi; şimdi ise dünya kendi iradesiyle bizden tecrit oluyor. Yıllardır bunun gerçekleşmesi için çalıştılar ve işte şu an tam da bu yaşanıyor" dedi.

Lapid, uluslararası yalnızlaşmanın somut göstergelerine dair Lahey'den Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerini hatırlattı.

Muhalefet lideri, Hollanda havalimanlarında İsraillilerin çantalarının aranmasını, İrlanda'daki futbol sahalarında yaşanan protestoları, Eurovision boykotunu ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Netanyahu konuşurken salonun terk edilmesini bu tecridin diğer kanıtları olarak sıraladı.

Bunların İsrail'in başına tesadüfen gelmediğini belirten Lapid, bu durumun Hamas, Katar ve İran'ın planının bir parçası olduğunu savundu.

Lapid, İsrail'in artık uluslararası düzeyde daha izole bir konuma geldiğini yineleyerek, Hamas, Katar ve İran'ın sonu gelmeyen bir "savaş" istediğini öne sürdü.

Netanyahu hükümetinin ise bu "süresiz savaş" zeminini hazırladığına işaret eden Lapid, Netanyahu yönetiminde İsrail'in ekonomik refah ülkesi olmak yerine yalnızca savaşların yaşanacağı bir "Büyük Sparta'ya" dönüştüğünü söyledi.

Lapid, İsrail'in Gazze'deki soykırım süresince skandal açıklamalar yapan bakanlara da eleştiriler yönelterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlardan biri (Miras Bakanı Amichai Eliyahu) Gazze'ye atom bombası atılmasını teklif ediyor, bir diğeri (Maliye Bakanı Bezalel Smotrich) çocukların aç bırakılmasını öneriyor ve tüm bu görüntüler dünya genelinde ekranlara yansıyor."

İsrailli muhalefet liderleri, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Netanyahu'ya yönelik eleştirilerinin dozunu artırıyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik artan şiddet nedeniyle aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada gibi geleneksel müttefiklerinin de bulunduğu 12 Batı ülkesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yanı sıra Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e vize yasağı ile mali yaptırım uygulama kararı aldı.

Bu adımlar, Tel Aviv yönetiminin uluslararası arenadaki yalnızlığını daha da derinleştirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

İsrail, ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım saldırılarında; çoğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 175 binden fazlasının yaralanmasına neden oldu ve bölgedeki altyapının yüzde 90'ını yerle bir etti.