İsrail’de seçim öncesi güvenlik gerilimi: Lapid’den Netanyahu’ya sert tepki

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu ile gerçekleştirdiği güvenlik bilgilendirme toplantısının ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun bir hava üssünden paylaştığı ve ordunun gücünü vurgulayan seçim videosunu eleştirdi.

Ana muhalefet lideri Lapid, "İsrail'in güvenliği ve ordunun üsleri seçim videoları için dekor değildir" ifadelerini kullandı.

"7 Ekim öncesinde uyarılara kulak asmayan Netanyahu'nun seçim öncesi halkı korkutmaya çalıştığını" vurgulayan Lapid, ordu, iç istihbarat servisi Şin-Bet ve polisin seçim güvenliği için tam hazır olduğunu ve panik yaratacak bir durum bulunmadığını belirtti.

Lapid, muhtemel saldırı uyarılarının siyasi hesaplardan değil, yalnızca ordu ve istihbarat kurumlarınca duyurulması gerektiğini belirterek, seçimlerin zamanında yapılacağını kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmede seçim öncesi farklı cephelerden gelebilecek saldırı uyarılarının ele alındığı belirtilirken, Yashar Partisi de tehditlerin gerçekliğinin doğrulanması için muhalefetin şeffaf şekilde bilgilendirilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, "seçimler öncesinde saldırı tehdidi" bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından dün, savunma kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı düzenleyeceği bildirilmişti.

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

Netanyahu, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

İsrail basını, "saldırı tehdidi" iddiasının ardından Netanyahu'nun savunma yetkilileriyle bir güvenlik toplantısı yapacağını aktarmış, ana muhalefet lideri Lapid de seçimlerin riske girme ihtimaline karşı Netanyahu'dan güvenlik brifingi talebinde bulunmuştu.