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İsrail’den 18 yıl sonra gelen suikast itirafı: Esad’ın nükleer danışmanı öldürüldü

İsrail’den 18 yıl sonra gelen suikast itirafı: Esad’ın nükleer danışmanı öldürüldü

3.09.2026 13:50:00
Güncellenme:
AA
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İsrail’den 18 yıl sonra gelen suikast itirafı: Esad’ın nükleer danışmanı öldürüldü

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, devrik Suriye lideri Beşar Esad'ın 2008'de suikasta uğrayan nükleer danışmanı Tuğgeneral Muhammed Süleyman'ın, İsrail tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
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Olmert'in yeni yayımladığı anı kitabında, Esad’ın nükleer danışmanlarından Tuğgeneral Muhammed Süleyman'ın, 1 Ağustos 2008'de İsrail'e bağlı bir operasyon ekibi tarafından Suriye'nin Tartus kentinde düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğünü itiraf etti.

Olmert, İsrail gazetesi Yediot Ahronot tarafından yayımlanan "Arizona Hepimiz" adlı kitabında Süleyman'ı, 2007'de İsrail tarafından bombalanan Deyrizor'daki Suriye nükleer reaktörünün arkasındaki en önemli isim olarak tanımladı.

Eski Başbakan, Süleyman'ın İsrail ordusuna bağlı bir birlik tarafından öldürüldüğünü kitabında anlattı.

Suriyeli Tuğgeneral Süleyman, 1 Ağustos 2008'de Tartus'taki evinde suikasta uğramıştı.

Suikastın arkasında İsrail'in olduğuna dair iddialar daha önce farklı kaynaklarda ortaya atılsa da bu iddia hiçbir zaman kamuoyuna açıkça doğrulanmamıştı.

İlgili Konular: #israil #suriye