İsrail’den Gazze için yeni açıklama: Katz 'göç planını' gündeme getirdi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ülkede 27 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesinde Gazze’ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Katz, İsrail ordusunun emir verilmesi halinde Hamas’a yönelik kapsamlı askeri operasyonları yeniden başlatmaya ve kendi ifadesiyle “işi tamamlamaya” hazır olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı, bunun ardından Gazze nüfusunun başka ülkelere gitmesini teşvik etmeyi öngören bir planın hayata geçirilebileceğini savundu. Katz daha önce de Gazze için “göç olmadan gerçek bir çözüm bulunmadığını” ileri sürmüştü.

Katz’ın açıklaması, sağcı Amcha Yisrael Partisi lideri Ofer Winter’ın İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılara yönelik eleştirilerine yanıt olarak geldi.

Winter, İsrail ordusunun önceki gün Refah’ta bir Hamas tugay komutanını öldürdüğünü açıklaması üzerine, yaklaşık üç yıldır süren savaşın ardından Hamas’ın Refah’ta halen örgütlü bir askeri yapıya sahip olmasını eleştirdi.

Katz ise İsrail’in savaş boyunca Refah’taki nüfusu yerinden ettiğini ve Gazze’nin geniş bölümünün boşaltıldığını savundu.

“ORDU EMİR VERİLDİĞİNDE HAZIR”

Katz, Ekim 2025’te ABD’nin arabuluculuğunda varılan ateşkesin İsrail açısından önemli sonuçlar doğurduğunu belirterek anlaşmanın Gazze’de tutulan son rehinelerin geri dönmesini sağladığını söyledi.

Ateşkes kapsamında Hamas’ın silahsızlandırılmasının da hedeflendiğini ifade eden Katz, bunun gerçekleşmeyeceği kanaatinde olduğunu belirtti.

Katz, ordunun emir verilmesi halinde Hamas’ı ortadan kaldırmak için yeniden harekete geçmeye hazır olduğunu ve sonrasında “göç planının” uygulanabileceğini savundu.

Gazze’de geniş çaplı çatışmalar ateşkesle önemli ölçüde azalmış olsa da İsrail saldırıları sürüyor. Reuters’ın aktardığı verilere göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze’de 1300’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Katz, eylül ayının başında yaptığı açıklamada da Gazze’deki Filistinlilerin başka ülkelere gitmesinin teşvik edilmesini savunmuştu.

İsrail’de seçim sürecinde özellikle sağ partilerin bazı temsilcileri, Filistinlilerin Gazze’den “gönüllü göçünü” teşvik edecek çeşitli planları gündeme getirdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de yedi yıllık bir program kapsamında Gazze nüfusunun büyük bölümünün başka ülkelere gitmesini öngören bir öneri açıkladı.

Ancak bu öneriler İsrail hükümetinin üzerinde uzlaşılmış resmi politikası değil.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI: SINIR DIŞI ETME PLANI YOK

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 9 Eylül’de yaptığı açıklamada hükümetin Filistinlileri Gazze’den sınır dışı etmeye yönelik bir planının bulunmadığını söyledi.

Saar, yalnızca kendi isteğiyle ayrılmak isteyen Filistinlilerin başka ülkeler tarafından kabul edilmesi halinde buna karşı çıkmayacaklarını belirtti.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Filistinlilerin iradeleri dışında Gazze’den çıkarılmasını öngören bir plan bulunduğu iddiasını reddetti. Huckabee, ne ABD’nin ne de İsrail’in zorla yerinden edilmeyi savunduğunu söyledi.

Yaklaşık üç yıldır devam eden saldırılar Gazze’de büyük çaplı yıkıma yol açtı. Birleşmiş Milletler verilerine göre nüfusun çok büyük bölümü saldırılar sırasında en az bir kez yerinden edildi ve konut stokunun önemli bir bölümü kullanılamaz hale geldi.