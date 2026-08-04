İsrail'den skandal karar:

İsrail Çevre Koruma Bakanı İdit Silman, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında, Necef Çölü'ndeki Ketziot Cezaevi'nin çevresine timsah yerleştirilmesini planlıyor.

Hükümet bunu, 'pilot güvenlik projesi' olarak tanımlarken, uygulamanın tehlikeli mahkûmları caydırmayı ve 7 Ekim'den sonra artan Filistinli tutuklu sayısının oluşturduğu güvenlik risklerini azaltmayı amaçladığını savunuyor.

Kudüs Merkez Mahkemesi projeyi geçici olarak durdurmasına rağmen, Çevre Bakanı Silman çalışmalarını sürdürdü.

Silman, İsrail Doğa ve Parklar Kurumu'na gönderdiği yazıda, timsahların cezaevi bünyesinde tutulabilmesi için gerekli hukuki ve teknik şartların hazırlanmasını istedi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre Silman, güvenlik gerekçesinin yeterli olduğuna inandığını belirterek, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından pilot uygulamanın önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Silman, savaşın başlamasından bu yana İsrail cezaevlerine binlerce yeni tutuklunun getirildiğini belirterek, cezaevi sisteminin benzeri görülmemiş güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını savundu.

Bakan, timsahların güvenlik sistemine entegre edilmesinin "bu yeni tehditlere karşı ek caydırıcılık sağlayacağını" ileri sürdü.

TİMSAHLARIN STATÜSÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Planın hukuki zemini ise temmuz ayında alınan tartışmalı bir karara dayanıyor.

Silman, Nil timsahının statüsünü 'evcilleştirilmiş yabani hayvan' olarak yeniden sınıflandırdı. Böylece daha önce koruma altında bulunan türün güvenlik kurumları tarafından bulundurulmasının önü açıldı.

Ancak karar, hem Çevre Koruma Bakanlığı'nın hukuk müşavirinin hem de İsrail Doğa ve Parklar Kurumu'nun görüşüne rağmen alındı.

Yetkililer, mevcut mevzuata göre bu tür yabani hayvanların yalnızca bilimsel araştırma, eğitim veya farkındalık çalışmaları amacıyla tutulabileceğini, güvenlik amacıyla kullanılmasının yasal dayanağı bulunmadığını belirtti.

Uzmanlar ayrıca, bu uygulamanın yabani hayatı koruma yasasıyla da çelişebileceği uyarısında bulundu.

MAHKEME'DEN 'DURDURMA' KARARI

Projeye ilk hukuki darbe, Kudüs Merkez Mahkemesi'nden geldi.

Mahkeme, 'Hayvanlar Yaşasın' adlı derneğin başvurusu üzerine, Nil timsahının yeniden sınıflandırılmasına dayanan tüm işlemleri geçici olarak durdurdu.

Dernek, projenin hem hukuka aykırı olduğunu hem de hayvanlar ile kamu güvenliği açısından risk oluşturduğunu savundu.

Mahkeme, devletin iki hafta içinde savunmasını sunmasına karar verirken, Ketziot Cezaevi çevresindeki altyapı çalışmalarının sürdürülmesine izin verdi.

CEZAEVİNE ASTRONOMİK BÜTÇE

Dava dosyasına göre İsrail Cezaevi İdaresi, proje kapsamında cezaevinin etrafına hendek kazmaya başladı ve timsah temin edebilecek kuruluşlarla görüşmelere geçti.

Projeye, Ulusal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden 21 milyon şekel (Yaklaşık 330 milyon TL) kaynak ayrıldığı da ortaya çıktı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, mahkemenin kararını sert sözlerle eleştirdi. Ben-Gvir, "Teröristler timsahların gelmesinden korkuyor ama mahkeme onlara yardım etmek için hemen devreye girdi" ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, geçen yıl aralık ayında da Filistinli tutukluların bulunduğu cezaevlerinin çevresinin timsahlarla korunmasını önermişti. Bu fikir, ABD'nin Florida eyaletinde göçmenler için kurulan ve 'Alligator Alcatraz' olarak bilinen tartışmalı gözaltı merkezinden esinlenmişti. Söz konusu merkez, faaliyete geçmesinden yaklaşık bir yıl sonra, geçen haziran ayında kapatılmıştı.