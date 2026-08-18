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İsrail’den Suriye’ye gece saldırısı: Askeri havaalanı 4 kez vuruldu

İsrail’den Suriye’ye gece saldırısı: Askeri havaalanı 4 kez vuruldu

18.08.2026 09:41:00
Güncellenme:
AA
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İsrail’den Suriye’ye gece saldırısı: Askeri havaalanı 4 kez vuruldu

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenledi.
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Yerel kaynaklar, saldırıların yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleştirildiğini ve İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı 4 kez hedef aldığını belirtti.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Suriye makamlarından da saldırıya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Esad yönetiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu.

Yönetimin devrilmesinin ardından ise İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depoları ile stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.

İlgili Konular: #israil #suriye