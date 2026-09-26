İsrail’e destek tarihin en düşük seviyesine geriledi... ABD’li Büyükelçi halkı suçladı: 'İncil okumuyorlar!'

Pew Research’ün nisan ayında yayımladığı ankete göre ABD’li yetişkinlerin yüzde 60’ı İsrail’e olumsuz bakıyor. İsrail'e yönelik en güçlü destek tabanını oluşturan Beyaz Evanjelikler arasında bile olumlu görüş yüzde 65 seviyesinde kaldı.

Aynı ankette katılımcıların yarıdan fazlası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya güvenmediğini belirtti.

Temmuz ayında yapılan AP-NORC anketinde, ABD’li yetişkinlerin yaklaşık onda üçünün İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğine inandığı görüldü. Katılımcıların yaklaşık yarısı ise bu konuda yanıt verecek kadar bilgi sahibi olmadığını söyledi.

NETANYAHU-MAMDANİ POLEMİĞİ

İsrail’e desteğin gerilemesi, ülkede kaygı yaratan gelişmeler arasında görülüyor. İsrail’i eleştiren isimlerin seçimlerde başarı kazanmasına örnek olarak New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani gösteriliyor. Netanyahu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Mamdani’yi hedef almış ve New York’taki bazı Yahudilerin artık kentte kendilerini güvende hissetmediklerini söylediğini öne sürmüştü.

Mamdani daha önce antisemitizm dâhil nefret ve ayrımcılığa karşı olduğunu belirtmişti. Netanyahu’nun New York’u ziyaret etmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararını uygulayacağını söyleyen Mamdani, daha sonra kent yönetiminin bu konuda yasal yetkisi bulunmadığı sonucuna varmıştı.

BÜYÜKELÇİ HALKI SUÇLADI

ABD’de İsrail’e yönelik olumsuz kamuoyu güçlenirken, Büyükelçi Mike Huckabee bu eğilimin nedenlerini sıraladı. Al Jazeera’nın aktardığına göre Huckabee, perşembe günü NewsNation’a verdiği röportajda desteğin gerilemesini üç etkene bağladı.

Huckabee; dezenformasyon ve yabancı propaganda, Tanrı’nın varlığına ve yaşam kurallarını onun koyduğuna inananlara yönelik düşmanlık ile İncil bilgisinin yetersizliğini bu nedenler arasında saydı. “Bunların hepsini bir araya getirince, sanırım İsrail’e kızmak ve her şey için onu suçlamak istiyorsunuz” dedi.

Huckabee ayrıca, Gazze’de soykırım işlendiği ve İsrail’in ırk amrımcılığına dayalı bir devlet olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Gallup’un 2026 araştırmasında, Amerikalıların yüzde 46’sı İsrail’e olumlu baktığını belirtti. Bu oran, kurumun 1989’dan bu yana tuttuğu seride kaydedilen yüzde 45’lik tarihsel dip seviyeye yakındı. Pew Research’ün 2026 araştırmasında ise İsrail’e olumlu bakanların oranı yüzde 37’de kalırken, olumsuz görüş bildirenlerin oranı yüzde 60’a çıktı. Böylelikle yeni bir rekor kırılmış oldu.

Değişim, taraflara duyulan sempatide de görülüyor. Gallup’un 2001’den beri sürdürdüğü ölçümde ilk kez Filistinlilere daha fazla sempati duyduğunu söyleyenlerin oranı İsraillilere sempati duyanları geçti: Filistinliler yüzde 41, İsrailliler yüzde 36.

Gazze’deki askerî harekâta verilen destek ise ayrı bir gösterge. Gallup’un Temmuz 2025 anketinde harekâta onay yüzde 32’ye inerken karşı çıkanların oranı yüzde 60 oldu. Bu, sorunun Kasım 2023’te ilk kez sorulmasından bu yana kaydedilen en düşük onay oranıydı.