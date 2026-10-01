İsrail’e giden Flydubai uçağı ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı... Uçak 30 saniyede 4 bin metre düştü

Olay, Dubai’den Tel Aviv’e hareket eden uçak, Ürdün hava sahasındayken meydana geldi. İsrail, gelişme üzerine savaş uçaklarını havalandırdı. Uçuş verilerine göre uçak, olay sırasında 30 saniyeden kısa sürede yaklaşık 14 bin feet, yani 4 bin 267 metre irtifa kaybetti.

İsrailli yetkililere göre yardımcı pilot, kaptan pilota bıçakla saldırdıktan sonra uçağı düşürmeye çalıştı. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın müdahalesi olası bir faciayı önledi.

KAPTANIN KOKPİTTEN ÇIKIŞI

Uçaktaki görüntülerde yaralı pilotun kabin zemininde kanlar içinde yattığı, bir yolcunun da başından yaralandığı görüldü. Hindistan vatandaşı olduğu açıklanan kaptan Smit Machchhar, ağır yaralı olmasına rağmen kokpit kapısının kilidini açmayı başardı.

Bunun üzerine yolcular ve kabin ekibi kokpite girerek saldırgan yardımcı pilotu etkisiz hale getirdi. Uçakta yolcu olarak bulunan ikinci bir Flydubai pilot ekibi kontrolü devraldı ve uçağı Suudi Arabistan’ın Tabuk Havalimanı’na indirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kaptanın 174 kişinin hayatını kurtardığını söyledi. Machchhar’ın Tabuk’taki bir hastanede tedavi altında olduğu ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

Uçuş takip verilerine göre irtifa kaybının ardından uçaktan önce saat 05.31 GMT’de 7700 genel acil durum kodu, yedi dakika sonra ise uçakta “yasadışı müdahale” anlamına gelen 7500 kodu gönderildi. FZ1073 saat 06.45 GMT’de Tabuk’a indi.

SALDIRI NEDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Olayın nedeni konusunda henüz kesinleşmiş bir bulgu bulunmuyor. BAE Başsavcısı Hamad Saif el-Şemsi, saldırının koşullarının, nedenlerinin, önceden planlanıp planlanmadığının ve herhangi bir terör faaliyetiyle bağlantısının araştırılması talimatını verdi.

Netanyahu da saldırının arkasında İran bulunup bulunmadığı sorusuna, bunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise ilk bilgilerin saldırganın uçağı düşürmeyi amaçladığına işaret ettiğini öne sürerek olayı “cihatçı terör saldırısı girişimi” olarak nitelendirdi.

Reuters’a konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, saldırganın Umman vatandaşı olduğunu söyledi.

Flydubai ise neden ve motivasyonun henüz bilinmediğini vurguladı ve resmi soruşturma tamamlanmadan spekülasyon yapılmaması çağrısında bulundu.