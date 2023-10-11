İsrail-Filistin Savaşı'nda 5. gün
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı "Aksa tufanı" operasyonunun 5. gününde, İsrail ordusu gece boyunca Gazze'yi bombaladı.
İsrail ve Filistin arasındaki savaşta beşinci güne girildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 950'yi aştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturdu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz" dediği Gazze gece boyunca bombalandı.
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