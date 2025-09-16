İsrail, Gazze'ye kara harekâtı başlattı

Axios’un İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu pazartesi günü Gazze’nin en büyük kenti olan Gazze Şehri’ni ele geçirmek amacıyla kara harekâtı başlattı.

Operasyon, haftalardır süren yoğun bombardımanın ardından geldi.

Başbakan Binyamin Netanyahu geçen ay orduya, Hamas’ın kalesi olarak tanımladığı Gazze Şehri’nin alınması emrini vermişti.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze yanıyor. IDF terör altyapısını demir yumrukla vuruyor. Rehinelerin kurtarılması ve Hamas’ın yenilgisi için askerler kahramanca savaşıyor” dedi.

İsrail birlikleri haftalardır Gazze Şehri’nin eteklerinde operasyon yürütüyor ve yaklaşık 1 milyon Filistinlinin barındığı merkeze doğru ilerliyor.

İNSANİ FELAKET BÜYÜYOR

İsrail’in kuşatma altına aldığı Gazze’de insani kriz derinleşiyor. Yoğun bombardıman ve kara operasyonları sonucu kentte geniş çaplı yıkım yaşanırken, gıda ve suya erişim neredeyse imkânsız hale geldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında 64 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Küresel açlık izleme kurumları, bölgenin bazı kesimlerinde kıtlığın başladığını duyurdu.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ordusu Gazze’de ilerlerken geçen hafta yeni bir adım daha attı. Katar’daki Hamas liderlerine yönelik hava saldırısı düzenleyen İsrail, askeri operasyonlarını Orta Doğu geneline yaydı.

İsrail’in şu anda Gazze’nin yaklaşık yüzde 75’ini kontrol ettiği belirtiliyor. İsrail makamlarına göre Gazze’de kalan 48 rehineden 20’si hâlâ hayatta.