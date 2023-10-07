İsrail Gazze'ye saldırı başlattı: Savaş ilan etti

Yayınlanma: 07.10.2023 - 09:13

Güncelleme: 07.10.2023 - 09:50

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

'AKSA TUFANI' OPERASYONU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurmuştu.

Dayf, başlatılan saldırıya ilişkin "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık" demişti.

"Elinde tüfeği olan herkese" silahlanma çağrısı yapan Dayf, İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşmesi gerektiğini söylemişti. Dayf ayrıca, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtmişti.