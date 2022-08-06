İsrail güçlerinden Batı Şeria'ya baskın: 20 kişi gözaltına alındı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:24

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gözaltı operasyonlarının İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'le (Şabak) iş birliği içinde yapıldığı belirtildi.

Batı Şeria'da 19'u İslami Cihad Hareketi'ne mensup olmak üzere 20 Filistinli'nin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin sorgulanmak üzere güvenlik merkezlerine sevk edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde saldırı başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğu gerekçesiyle 30 hedefi vurduğunu ve Gazze'den İsrail'e doğru 160 füze fırlatıldığını açıklamıştı.

Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait uçak ve tanklar, "roket fırlatma üniteleri, altı silah üretim atölyesi ve İslami Cihad gözlem noktaları" olduğu gerekçesiyle Gazze içinde 30 noktayı vurmuştu.