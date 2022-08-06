İsrail güçlerinden Batı Şeria'ya baskın: 20 kişi gözaltına alındı
İsrail, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 19'u İslami Cihad Hareketi mensubu 20 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gözaltı operasyonlarının İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'le (Şabak) iş birliği içinde yapıldığı belirtildi.
Batı Şeria'da 19'u İslami Cihad Hareketi'ne mensup olmak üzere 20 Filistinli'nin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin sorgulanmak üzere güvenlik merkezlerine sevk edildiği kaydedildi.
İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde saldırı başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğu gerekçesiyle 30 hedefi vurduğunu ve Gazze'den İsrail'e doğru 160 füze fırlatıldığını açıklamıştı.
Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait uçak ve tanklar, "roket fırlatma üniteleri, altı silah üretim atölyesi ve İslami Cihad gözlem noktaları" olduğu gerekçesiyle Gazze içinde 30 noktayı vurmuştu.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
- Kasaplar Federasyonu'ndan, Özdağ'a yanıt
- 'Soruların hazırlandığı ana bilgisayara...'
- Oltu Çayı'nda kaybolmuştu: 100 gündür aranıyor
- Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
- Kadıköy'de saatler süren TIR kurtarma çabası
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- 'Hayırdır, yandaşa bağladığınız musluklar mı kesildi?'
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Türkmen'in İmamoğlu'na teşekkürü tartışma yarattı