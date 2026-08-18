İsrail, İdlib’deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’nı vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’nı hedef aldı.

Yerel kaynaklara göre, İsrail savaş uçakları salı günü saat 03.00 sıralarında havaalanına dört hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda özellikle havaalanının pistinin hedef alındığı ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Suriye yönetimi saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken İsrail ordusu da operasyona ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmadı.

SINIRA UZAKLIĞI 75 KM

İdlib’in doğusunda, Türkiye sınırına yaklaşık 75 km uzaklıkta bulunan Ebu Zuhur, Suriye iç savaşı boyunca bölgedeki önemli askeri hava üslerinden biri olarak kullanıldı.

Esad yönetimi döneminde İdlib ve çevresindeki hava operasyonlarının yürütüldüğü merkezlerden biri olan havaalanı, yıllarca muhalif grupların kuşatması altında kaldıktan sonra 9 Eylül 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. Çatışmalar sırasında ağır hasar alan üs daha sonra büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

Son saldırı, Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’nı hedef alan ilk İsrail saldırısı olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE-İSRAİL GERİLİMİ

Saldırı, İsrail ile Türkiye arasında, Suriye’nin gelecekteki askeri yapılanması üzerinden yaşanan rekabet açısından da dikkat çekiyor.

Esad yönetiminin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depoları ile stratejik askeri tesislere yönelik saldırılarını genişletti.

Tel Aviv yönetimi aynı zamanda Türkiye’nin, yeni Suriye yönetimi üzerindeki askeri etkisinin artmasını ve Ankara’nın Suriye ordusunun hava kapasitesinin yeniden oluşturulmasına katkı sağlamasını güvenlik riski olarak görüyor.

İsrail, bölgede daha önce de Türkiye’nin Suriye’de askeri olarak kalıcı hale gelmesini engellemek ve Ankara’nın yeni Suriye ordusunun hava gücünü geliştirmesine yönelik girişimlerini sekteye uğratmak amacıyla çeşitli askeri tesisleri hedef aldı.

Ebu Zuhur saldırısı aynı zamanda Mart 2026’dan bu yana İsrail’in Suriye’ye düzenlediği ilk hava saldırısı oldu. İsrail ordusu mart ayında ülkenin güneyindeki Suriye askeri kamplarını, Süveyda bölgesinde Dürzi sivillere yönelik saldırılara karşılık olarak vurduğunu açıklamıştı.