İsrail’in Hizbullah'a karşı çağrı cihazı saldırısında yeni ayrıntılar: Ya harekete geçecektik ya da deşifre olacaktık

İsrail’in Eylül 2024’te Lübnan’da Hizbullah’ın iletişim ağını hedef alan çağrı cihazı operasyonunun perde arkasına ilişkin yeni bilgiler kamuoyuna yansıdı.

Operasyon sırasında İsrail Savunma Bakanı olan Yoav Gallant’ın Kanal 12’ye daha önce verdiği ancak askeri sansür nedeniyle yayımlanamayan röportajının bazı bölümlerinin yayımlanmasına izin verildi.

Gallant’ın açıklamaları, operasyonun planlandığından daha erken uygulanmasına ilişkin İsrail tarafındaki değerlendirmeleri ortaya koydu.

Gallant, Ağustos 2024’ün ilk haftasında Hizbullah içinde çağrı cihazlarından şüphelenen bir kişinin bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Eski savunma bakanı, operasyon sırasında bazı cihazların incelenmeye başlandığını öğrendiklerini belirterek, İsrail yönetiminin planın açığa çıkabileceği endişesiyle karşı karşıya kaldığını anlattı.

Gallant’a göre bu aşamada iki seçenek vardı: Operasyonu başlatmak ya da deşifre olma riskini göze almak.

İRAN’A ÜÇ CİHAZ GÖNDERİLDİ

Yeni açıklamalara göre Hizbullah, cihazlarda patlayıcı bulunup bulunmadığını anlamak amacıyla bazı çağrı cihazlarını İran’a gönderdi.

Netanyahu, daha önce sansür kapsamında bulunan bir konuşmasında Eylül 2024’ün üçüncü haftasında üç çağrı cihazının İran’da taranmak üzere gönderildiğinin öğrenildiğini söyledi.

Netanyahu ayrıca, cihazları incelemek amacıyla bölgeye getirilmesi planlanan bir tarama sisteminin ve onu kullanan kişinin İsrail tarafından daha önce hedef alındığını öne sürdü. Bu anlatım İsrail tarafının açıklamasına dayanıyor.

Jerusalem Post’un daha önce “Adam Feyn” kod adını kullanan ve operasyonda görev aldığını belirten bir Mossad mensubuna dayandırdığı haberde, Hizbullah’tan bir kişinin cihazların tuzaklanmış olabileceğini fark etmeye yaklaştığı ileri sürülmüştü.

Habere göre Mossad yetkilileri ile bir İsrail Hava Kuvvetleri subayı, operasyonun açığa çıkmasını önlemek amacıyla söz konusu kişinin hedef alınmasını değerlendirdi.

Gallant’ın son açıklamaları, bu iddiaların bir bölümünü ilk kez üst düzey eski bir İsrailli yetkilinin anlatımıyla desteklemiş oldu.

OPERASYON BELGESEL OLUYOR

Çağrı cihazı operasyonunun perde arkasını anlatan “Paging Hezbollah” adlı belgeselin de 30 Ekim’de gösterime girmesi planlanıyor.

Justin Folk imzalı belgeselde Netanyahu’nun yanı sıra dönemin Mossad Başkanı David Barnea ve dönemin İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı Başkanı Tümgeneral Ori Gordin ile yapılan röportajlar yer alıyor.

Belgeselin tanıtımında Barnea, çağrı cihazlarının patlayıcı düzeneğe dönüştürülmesi fikrini açık biçimde dile getirirken, film operasyonun hazırlanması ve Hizbullah’ın iletişim tedarik zincirine sızılmasına ilişkin İsrail tarafının anlatımını aktarıyor.

BİNLERCE KİŞİ YARALANMIŞTI

17 Eylül 2024’te Lübnan genelinde çok sayıda çağrı cihazının eş zamanlı patlamasıyla başlayan olayların ardından ertesi gün telsizler de patlamıştı.

Times of Israel’ın aktardığı verilere göre çağrı cihazı operasyonunda 39 kişi yaşamını yitirirken 3 bin 400’den fazla kişi yaralandı. İsrail kaynakları cihazların esas olarak Hizbullah mensuplarına dağıtıldığını belirtirken, patlamalardan sivillerin de etkilendiği bildirildi.

Operasyon, kısa süre sonra İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların daha da yoğunlaştığı ve İsrail’in Hizbullah’ın üst düzey kadrolarını hedef alan saldırılarını artırdığı sürecin başlangıç noktalarından biri oldu.