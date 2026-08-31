İsrail’in İran planında Kürt milisler: Mossad’ın 'rejim değişikliği' projesinin ayrıntıları ortaya çıktı

İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın İran’da rejim değişikliği hedefleyen ve Kürt silahlı grupları da içine alan geniş kapsamlı bir plan hazırladığına ilişkin yeni ayrıntılar uluslararası basında yer aldı.

Le Monde’un 28 Ağustos’ta yayımladığı kapsamlı analize göre, İsrail yönetimi 28 Şubat’ta ABD ile birlikte başlatılan savaşın İran’daki rejim devrilinceye dek sürebileceğini hesapladı. Gazete, planın hava saldırıları, İranlı silahlı Kürt grupların harekete geçirilmesi, protesto gösterileri ve siber operasyonları içerdiğini yazdı.

MİLİTANLAR İRAN'A NASIL GİRECEKTİ?

Le Monde’un İsrail ordusuna yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, proje İran dışında bulunan altı veya yedi silahlı Kürt örgütünün Irak-İran sınırını geçmesi ve ülkenin batısındaki Kürt bölgelerinde bir ayaklanmanın fitilini ateşlemesini öngörüyordu. Aynı kaynağa göre, terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK planın dışında tutulurken, diğer gruplardan toplam birkaç bin savaşçının operasyona katılması hedefleniyordu.

Le Monde’a konuşan kaynağa göre, planın temel varsayımı Kürt savaşçıların sınırı geçerek İran’ın batısındaki büyük Kürt kentlerinde yerel muhalefeti harekete geçirmesi ve ardından Tahran yönünde ilerlemesiydi. Gazetenin aktardığına göre İsrail ve ABD, savaş öncesindeki aylarda Irak’taki bazı Kürt müttefiklerini silahlandırmıştı.

İsrail kamu yayıncısı Kanal 13’ün 14 Temmuz tarihli haberine göre ise İsrail savaş uçaklarının İran-Irak sınırındaki Devrim Muhafızları mevzilerini vurması düşünülüyordu. Bu saldırılarla, Kürt militanlar için İran’a giriş koridoru açılması ve güçlerin ülkenin kuzeybatısındaki Kürt kentlerine ilerlemesi hedefleniyordu.

Kanal 13'ün aktardığı plana göre, Mossad ilk silahlı grubun İran’a girmesinin ardından binlerce Kürdün harekete katılacağını, bunun giderek büyüyen bir kitle hareketine dönüşeceğini ve nihayetinde Tahran’a kadar ulaşabilecek bir isyan yaratacağını hesaplıyordu. Ardından milyonlarca kişinin katılacağı protestolarla rejimin çökertilmesi planlanıyordu.

HAMANEY'DEN 100 SAAT SONRA

New York Times'tan Ronen Bergman’a göre, plan Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinden yaklaşık 100 saat sonra devreye sokulacaktı. İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın batısında Kürt güçleri için bir koridor açması ve bu birliklerin ilerleyişini havadan koruması öngörülüyordu.

Habere göre, İsrail’in ilk saldırılarının bir bölümü de bu senaryoyla uyumluydu. Gazete, İran’ın Kürt bölgelerindeki askerî tesislerin, hava savunma sistemlerinin, polis merkezlerinin ve sınır hattındaki bazı hedeflerin savaşın ilk günlerinden itibaren vurulduğunu aktardı.

"İSRAİL'DE EĞİTİLDİLER..."

İsrail basınından Kanal 12 ve Ynet’e göre, Mossad savaşın başlangıcında CIA ile birlikte İran dışındaki Kürt milisleri silahlandırmaya yönelik bir girişim yürüttü. Haberde, Kürt gruplara verilen silahların bir bölümünün, İsrail’in Hamas ve Hizbullah’a karşı yürüttüğü savaşlarda ele geçirildiği iddia edildi.

Kanal 13’ün son yayınlarında aktarılan iddiaya göre ise Mossad yalnızca Kürt gruplarla temas kurmakla kalmadı; binlerce Kürt savaşçının İsrail’e getirilerek operasyon senaryoları konusunda eğitilmesini de sağladı.

PLAN NASIL ÇÖKTÜ?

Times of Israel’ın Mart ayında yayımladığı habere göre, Kürtlerin İran’a girmesini öngören plan medyaya sızdıktan sonra Tahran yönetimi sınır bölgesindeki savunmasını güçlendirdi. Aynı haberde bölgedeki bazı ABD müttefiklerinin de Washington’a planın durdurulması yönünde baskı yaptığı aktarıldı.

Times of Israel’in Kanal 13’e dayandırdığı haberine göre, medya sızıntıları, Türkiye’nin Washington nezdindeki girişimleri ve bazı Kürt grupların operasyona ilişkin çekinceleri sonucunda ABD yönetimi projeden vazgeçti.

Le Monde’a göre, planın Kürt ayağının temel bölümleri hiçbir zaman uygulanamadı. Gazete, özellikle ABD’nin Kürtlerin doğrudan savaşa sokulmasına karşı çıkmasının 'projenin başarısızlığındaki belirleyici unsurlardan biri' olduğunu yazdı.

MOSSAD'TA KRİZE NEDEN OLDU

6 Ağustos’ta, İsrail kamu yayıncısı Kanal 12'de yer alan bir habere göre, yeni Mossad Başkanı Roman Gofman, rejim değişikliği planının hazırlanmasında önemli rol oynayan iki üst düzey yöneticiyi görevden aldı. Bunlardan birinin Mossad’ın istihbarat direktörlüğü, diğerinin ise İran birimini yönettiği öne sürüldü.

İsrail basınına göre, söz konusu iki isim İran’daki azınlık gruplarını harekete geçirerek kitlesel protestolar başlatmayı ve İslam Cumhuriyeti’ni devirmeyi amaçlayan operasyon planının mimarları arasında bulunuyordu.

Le Monde’a göre, bu görevden almalar Mossad içinde ciddi rahatsızlık yarattı ve İsrail güvenlik bürokrasisinde rejim değişikliği girişiminin neden başarısız olduğu konusunda karşılıklı suçlamalara yol açtı.

Le Monde’a konuşan İsrailli güvenlik ve istihbarat kaynaklarına göre, Mossad yönetimi planın başarısızlığını projenin yanlış olmasına değil, tam olarak uygulanmamasına bağlıyor. Buna karşılık İsrail ordusu içinde bazı isimler rejim değişikliği hedefini başından itibaren gerçekçi bulmadıklarını ileri sürüyor.

Le Monde’un aktardığı değerlendirmeye göre, İsrail’in Hizbullah’a karşı elde ettiği sonuçlar ve 2025’te İran’ın nükleer ve balistik altyapısına yönelik saldırılar güvenlik bürokrasisinde bir 'başarı sarhoşluğu' yaratmış, bu atmosfer Mossad’ın İran rejiminin dış müdahaleyle devrilebileceği yönündeki hesaplarını güçlendirmişti.