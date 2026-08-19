İsrail'in Suriye saldırısı Türkiye'ye mesaj mı?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi salı gecesi saldırıyı doğrularken, “Şam yönetiminin, Türk güçlerinin havaalanına konuşlandırılmasına izin vererek İsrail ile varılan güvenlik mutabakatını ihlal etmek üzere olduğunu” öne sürdü.

Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur Havaalanı, on yılı aşkın süredir büyük ölçüde kullanım dışıydı. Al Arabiya'da yer alan bir habere göre, son haftalarda çekilen uydu görüntülerinde havaalanında onarım ve rehabilitasyon çalışmaları tespit edilmişti.

Saldırıların, Suriye hava kuvvetlerinin yeniden oluşturulması ve pilotların eğitilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, Türkiye’nin de Suriye’nin askeri ve savunma kurumlarının yeniden yapılandırılmasında rol oynadığına ilişkin haberlerin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

İsrailli bir medya kaynağına göre Tel Aviv, Ebu Zuhur’a yönelik saldırıyı Türkiye’nin Suriye hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinin yeniden oluşturulmasındaki rolüyle ilişkilendiriyor. İsrail ayrıca, Suriye topraklarına radar sistemlerinin konuşlandırılması ihtimalinin gelecekte İsrail savaş uçaklarının Suriye hava sahasındaki hareket serbestisini kısıtlayabileceğini değerlendiriyor.

DIŞİŞLERİNDEN KINAMA

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne bugün sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Suriye'nin altyapısını ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarının pervasızca sürdüğü vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'YE MESAJ MI?

İsrailli gazeteci Balig Saladin, Al Arabiya’ya yaptığı açıklamada, Şam’daki yeni yönetimin hava kuvvetlerine sahip olmasının, İsrail tarafından ulusal güvenlik tehdidi olarak görüldüğünü öne sürdü.

Saladin’e göre, Ebu Zuhur saldırıları aynı zamanda “Türkiye’nin Suriye’de askeri olarak kalıcı bir şekilde yerleşmemesi için Ankara’ya gönderilmiş bir mesaj” niteliğinde. İsrailli gazeteci, bunun özellikle Tel Aviv ile Şam arasında bir güvenlik anlaşmasına varılmasından önce önem taşıdığını belirtti.

Suriyeli siyasi analist Vail el-Emin de saldırının hem Şam’a hem Ankara’ya doğrudan mesaj verdiği görüşünde. El-Emin, İsrail’in Türk askeri tecrübesinden yararlanılarak Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesini kendisine yönelik potansiyel bir tehdit olarak gördüğünü ifade etti.

El-Emin ayrıca saldırıları Türkiye’nin Suriye’de giderek genişleyen rolü ve ülkedeki nüfuz alanları üzerindeki rekabetle ilişkilendirdi.

Türkiye ile İsrail arasında Suriye’de istenmeyen askeri karşılaşmaları önlemek amacıyla bir koordinasyon mekanizması bulunmasına rağmen saldırıların gerçekleştiğine dikkat çeken El-Emin, Tel Aviv’in, “Suriye’nin askeri haritasındaki değişikliklerin kendi kırmızı çizgilerine tabi olduğu” mesajını vermeye çalıştığını savundu.

Ebu Zuhur saldırısının ardından Şam-Ankara-Tel Aviv üçgenindeki askeri dengeler yeniden gündeme gelirken, Washington’ın üç taraf arasında olası bir çatışmayı önleyecek bir mekanizma üzerinde çalıştığı bildirildi.

İSRAİL'İN SURİYE OPERASYONLARI

İsrail, 2026 boyunca Suriye’ye yönelik askeri baskısını sürdürdü. Operasyonların önemli bölümü ülkenin güneyinde yoğunlaşırken, Kuneytra, Dera ve Şam kırsalında hava saldırıları ve kara operasyonları gerçekleştirildi.

İsrail mart ayında Dera’daki askeri tesisleri, radarları ve gözetleme sistemlerini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Süveyda’daki gerilimlerin ardından Suriye ordusuna ait bazı noktalar da İsrail tarafından vuruldu.

Son aylarda Dera ve Kuneytra kırsalındaki İsrail kara operasyonları genişlerken, askeri tesisler ve silah depoları da hava saldırılarının hedefi oldu.

İsrail, Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından Suriye’deki askeri tesislere yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti.