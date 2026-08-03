İsrail’in 'timsahlı cezaevi' planına mahkemeden engel

Kudüs Bölge Mahkemesi, timsahların güney İsrail’deki Ketziot Cezaevi’ne taşınmasına ve nakil için hazırlık yapılmasına yönelik bütün işlemleri geçici olarak yasakladı. Mahkeme, İsrail yönetimine başvuruya yanıt vermesi için 16 Ağustos’a kadar süre tanıdı.

Tartışmalı proje, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Çevre Koruma Bakanı Idit Silman tarafından desteklendi.

Plana göre aralarında Hamas mensuplarının da bulunduğu yüksek güvenlikli tutukluların kaldığı Ketziot Cezaevi’nin çevresinde suyla doldurulmuş bir kanal oluşturulacak ve bu alana Nil timsahları yerleştirilecekti.

Ben-Gvir, Florida’daki benzer uygulamalardan esinlendiklerini savunarak projenin cezaevi güvenliğini artıracağını ve olası kaçış girişimlerini önleyeceğini ileri sürdü.

Projenin hayata geçirilebilmesi için Nil timsahlarının hukuki statüsünde değişikliğe gidildi. Çevre Koruma Bakanı Silman, koruma altındaki timsahları “bakımı yapılan yabani hayvan” kategorisine aldı.

Bu değişiklikle timsahların İsrail Cezaevi Hizmetleri’nin gözetimi altında cezaevi çevresinde tutulmasının önü açıldı. Kararın, hukuki danışmanların ve İsrail Doğa ve Parklar Kurumu’nun itirazlarına rağmen alındığı bildirildi.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, projeye ilişkin herhangi bir bilimsel temel veya uygulanabilirlik çalışması bulunmadığını belirterek plana karşı çıktı.

Kurum, Negev Çölü’nde timsahların güvenli biçimde tutulması için gerekli altyapının hazırlanmadığını bildirdi. Büyük ve bölgeye özgü olmayan bir yırtıcı türün doğaya yerleştirilmesinin çevre, cezaevi personeli, tutuklular ve kamu güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

PROJEYE 21 MİLYON ŞEKEL AYRILDI

“Let the Animals Live” adlı hayvan hakları örgütü, mahkemeye sunduğu dilekçede cezaevinin çevresinde kanal kazılmaya başlandığını ve timsah çiftlikleriyle görüşmeler yapıldığını belirtti.

Örgüt, proje için yaklaşık 21 milyon şekel ayrıldığını öne sürdü. Kararın uzman kuruluşların ve hukuk danışmanlarının görüşleri dikkate alınmadan verildiğini savunan örgüt, planın hayvanlara zarar verebileceğini ve kamu güvenliğini tehdit edebileceğini bildirdi.

Mahkemenin kararının ardından açıklama yapan Ben-Gvir, yargıyı cezaevlerindeki caydırıcılığı artırmayı amaçlayan önlemleri engellemekle suçladı.

Ben-Gvir, projenin bir gösteri olmadığını ve hazırlıkların ayrıntılı biçimde tamamlandığını savunarak hükümetin cezaevi güvenliğini artırmaya yönelik girişiminin mahkeme tarafından durdurulduğunu söyledi.