İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu: 2’si çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansının aktardığına göre İsrail savaş uçakları, pazartesi günü gece yarısından kısa süre sonra ülkenin güneyindeki Kfar Rumman kasabasını hedef aldı.

Saldırılarda en az 11 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Kfar Rumman’da bir konut binasını vurması sonucu 2’si çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Aynı kasabada bir sivil araca yönelik düzenlenen ayrı bir insansız hava aracı saldırısında ise araçta bulunan 2 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

TAHLİYE UYARISI YAPILMADI

Saldırıların öncesinde İsrail ordusunun Kfar Rumman için herhangi bir çevrim içi tahliye uyarısı yayımlamadığı belirtildi.

Reuters, İsrail ordusuna saldırıların hedefi, bölgede çocukların ve sağlık çalışanlarının bulunup bulunmadığının bilinip bilinmediği ve neden tahliye uyarısı yapılmadığı konusunda sorular yöneltti ancak ilk aşamada yanıt alamadı.

İsrail ordusu ise daha sonra, yerel saatle 02.00 sıralarında güney Lübnan’daki başka bir yerleşimde Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü tesisleri hedef alacağını açıklayarak bölge halkına tahliye çağrısında bulundu.

İsrail ile Hizbullah arasında haziran ayında yürürlüğe giren ateşkesin ardından çatışmalar önemli ölçüde azalsa da İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam etti.

İsrail’in son günlerde güney Lübnan’daki bombardımanını artırdığı, pazar günü gerçekleştirilen saldırılarda da en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen güney Lübnan’ın bazı bölgelerinde askeri varlığını sürdürüyor. Reuters’ın aktardığına göre İsrail güçleri, kendilerinin ilan ettiği güvenlik bölgesindeki bazı köylerde yıkım faaliyetlerine devam ederken, bölgenin kuzeyinde de çoğu zaman önceden tahliye uyarısı yapmadan hava saldırıları düzenliyor.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ile Hizbullah arasındaki son çatışma dalgası, 2 Mart’ta Hizbullah’ın İsrail’e roket saldırıları düzenlemesinin ardından tırmanmıştı.

Lübnan’daki çatışmalarda o tarihten bu yana İsrail saldırıları sonucu 4 bin 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.