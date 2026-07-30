İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker üssü terk etti

İsrail ordusuna bağlı Givati Tugayı’nda görev yapan onlarca askerin, üst düzey komuta kademesiyle yaşanan anlaşmazlığın ardından Sde Teiman Üssü’nü terk ettiği bildirildi.

İsrail merkezli Walla haber sitesinin aktardığına göre askerler, Givati Tugayı bünyesindeki Sabar Taburu’nda görev yapıyordu.

Givati Tugayı kaynakları, komuta kademesinin tabura bağlı birliklerde sergilenen bazı sembollerin kaldırılmasına ve imha edilmesine karar verdiğini öne sürdü.

Askerlerin karara karşı çıkmasına rağmen tabur komutanının sembollerin kaldırılması konusunda ısrar ettiği belirtildi.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine onlarca askerin birlikten ayrılarak üssü terk ettiği iddia edildi.

Birlikte görev yapan bir asker, komutanlardan birinin sembollerden birini 5 kilogramlık balyozla parçaladığını söyledi.

İsrail ordusundan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili incelemenin sürüp sürmediğine dair de bilgi paylaşılmadı.