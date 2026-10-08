İsrail ordusundan Lübnan'a yeni saldırı: Ateşkes bir kez daha ihlal edildi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Mansuri, Kefertebnit ve Beraşit beldelerine saldırılar düzenledi.

İsrail topçuları da Hadasa ve Mansuri beldeleri ile Zıbkin Vadisi'ni hedef aldı.

Öte yandan İsrail ordusu Konin beldesinde büyük çaplı bir patlatma gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.