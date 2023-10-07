İsrail 'savaş durumu alarmı' ilan etti

Yayınlanma: 07.10.2023 - 09:13

Güncelleme: 07.10.2023 - 11:55

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

DIŞARI ÇIKMAMA UYARISI

İsrail Savunma Kuvvetleri, silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızmasının ardından Gazze sınırında yaşayan İsraillilere dışarı çıkmama uyarısı yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Hamas, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yoğun roket atışı başlattı ve İsrail topraklarının birçok farklı noktasına sızdı. Hamas, bu saldırının sorumlusudur. Bu olayların sonuçlarına katlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler nedeniyle İsrail'in farklı noktalarından siren sesleri yükseldi. İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA) Gderot bölgesindeki Kfar Aviv'de 70 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in güneyindeki Kuseife'nin belediye başkanı Abdülaziz Nassara ise İsrail medyasına yaptığı açıklamada, roketli saldırı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

'AKSA TUFANI' OPERASYONU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurmuştu.

Dayf, başlatılan saldırıya ilişkin "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık" demişti.

"Elinde tüfeği olan herkese" silahlanma çağrısı yapan Dayf, İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşmesi gerektiğini söylemişti. Dayf ayrıca, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtmişti.

OPERASYONUNUN ARDINDAN ŞÜKÜR NAMAZI

Hamas'ın, İsrail'e başlattığı operasyonun ardından Hamas lideri İsmail Haniye'nin şükür namazı kıldığı görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

İsrail'e saldırı haberlerinin yayıldığını televizyonda izleyen Haniye, sabah namazının ardından etrafındaki kişiler ile beraber şükür namazına durdu.

CİHAT ÇAĞRISI

Kudüs'teki camiler, İsrail'e karşı cihad çağrısı yaptı.

Kudüs'ün dört bir yanındaki camilerin hoparlörleri, tüm Müslümanları ve Filistinlileri ayağa kalkmaya ve İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail Hükümetine karşı Cihad (Kutsal Savaş) başlatmaya çağırdı.

MOTORLU PARAŞÜT KULLANDILAR

Hamaslı militanlar, İsrail'e sızmak için paramotor (motorlu paraşüt) kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, paramotorlu militanlar evlerin üstünden İsrail'e sızdığı görüldü.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah terör örgütü, İsrail'de yükselen tansiyona ilişkin "İsrail'in devam eden işgaline kararlı bir yanıttır" ifadesinde bulundu.

Hizbullah merkez bürosu, Gazze'deki durumu takip ettiklerini ve "Filistin direnişinin liderliğiyle doğrudan temas halinde olduklarını" söyledi. Son olayların "İsrail'in devam eden işgaline kararlı bir yanıt ve İsrail ile normalleşme arayışında olanlara bir mesaj" olduğunu söyledi.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'e Hamas'ın başlattığı operasyona ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Netahyahu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek" dedi.