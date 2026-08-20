İsrail-Suriye hattında gizli Türkiye görüşmesi: Saldırıdan günler önce konuşmuşlar

İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Roman Gofman’ın, İsrail’in Suriye’deki Ebu Zuhur Hava Üssü’nü vurmasından dört gün önce Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

Görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı, silah desteği ve İHA sevkiyatının ele alındığı belirtildi.

Reuters’a konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi üç kaynak, 14 Ağustos’ta gerçekleşen görüşmenin İsrail ile Suriye yönetimi arasındaki en üst düzey temaslardan biri olduğunu aktardı.

Kaynaklara göre Mossad Başkanı Gofman ile Şeybani arasındaki görüşmede Türkiye’nin Suriye’de artan askeri varlığı öne çıktı.

Kaynaklardan biri, İsrail tarafının Türkiye’nin Suriye’deki askeri faaliyetleri, silah satışları ve İHA desteği hakkında bilgi istediğini söyledi. Bir başka üst düzey kaynak da Gofman’ın, Türkiye’nin HTŞ kontrolündeki Suriye ordusuna sağladığı silah desteğini gündeme getirdiğini belirtti.

Üçüncü kaynak ise görüşmenin yapıldığını doğrulayarak Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığının ele alındığını ifade etti.

SALDIRIDAN DÖRT GÜN ÖNCE TEMAS

Söz konusu telefon görüşmesi, İsrail’in 18 Ağustos’ta Suriye’nin kuzeyindeki Ebu Zuhur Hava Üssü’nü hedef almasından dört gün önce gerçekleşti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından yaptığı açıklamada Şam yönetiminin Türk askerlerinin bölgeye konuşlandırılmasına izin vermeye hazırlandığını öne sürdü.

Netanyahu, Türkiye’nin Suriye’de İsrail açısından tehdit oluşturabilecek bir askeri yapılanma kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

NETANYAHU’DAN TÜRKİYE’YE MESAJ

Netanyahu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, “İsrail’i tehdit eden bir Türk askeri yapılanmasının Suriye’de kurulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Türkiye’ye daha önce uyarıda bulunduklarını öne süren Netanyahu, “Türkiye’ye açıkça söyledik: Yapmayın. Görünüşe göre mesajı duymadılar, biz de daha iyi anlamalarını sağladık” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun sözleri, Ebu Zuhur Hava Üssü’ne düzenlenen saldırıya dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı.

ANKARA’DAN İSRAİL’E TEPKİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ise İsrail’in Türkiye’nin Suriye’deki askeri faaliyetlerine ilişkin iddialarını reddetti.

Açıklamada, İsrail’in bu iddialarla Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan hava saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştığı belirtildi.

Türkiye’nin Suriye yönetimiyle barış, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla meşru zeminde işbirliğini sürdüreceği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışma ve katkıların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırılarına ilişkin sorulara karşılık, şu açıklama yapıldı:

"İsrail'in, Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye'nin 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz."

ABD GERİLİMİ AZALTMAYA ÇALIŞIYOR

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack da İsrail’in saldırılarını eleştirdi.

Barrack, operasyonları “bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir tırmanma” olarak nitelendirdi.

ABD’nin İsrail, Türkiye ve Suriye arasında olası çatışmaları önlemek amacıyla bir koordinasyon mekanizması oluşturmaya çalıştığını belirten Barrack, taraflar arasında halihazırda bilgi paylaşımı ve diyalog sağlayan bir sistem bulunduğunu da söyledi.