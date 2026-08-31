İsrail yanlısı ABD’li senatörden Trump’a provokatif çağrı:

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Başkan Donald Trump’ın İran’da askeri açıdan 'görevin tamamlandığı' yönündeki açıklamasına destek verirken, Washington’ın bundan sonraki hedefinin İran yönetiminin devrilmesi olması gerektiğini savundu.

Cruz, pazar günü NBC’ye yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin İran’a karşı belirlediği temel askeri hedeflere ulaşıldığını ileri sürdü.

Sunucu Kristen Welker’ın, savaş altıncı ayında Trump’ın 'görev tamamlandı' açıklamasını hatırlatması üzerine Cruz, savaşın birden fazla hedefi bulunduğunu ve ilk askeri hedefin İran’ın askeri kapasitesinin ortadan kaldırılması olduğunu söyledi.

"KÜRTLERİ SİLANLANDIRALIM"

Cruz’a göre askeri hedeflere ulaşılması, ABD’nin İran politikasının sona ermesi anlamına gelmemeli. İran liderliğini sert ifadelerle hedef alan Cumhuriyetçi senatör, Washington yönetimine doğrudan İran içerisindeki muhalif unsurları silahlandırma çağrısında bulundu.

Cruz, “Başkan Trump ve yönetimine çağrım, protestocuları, İran halkını silahlandırmalarıdır. Kürtleri silahlandırın ve protestocuların bu rejimi devirmesine izin verin” dedi.

ABD askerlerinin İran topraklarına gönderilmesini savunmadığını özellikle belirten Cruz, bunun yerine İran içerisindeki rejim karşıtı grupların silahlandırılması ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Cruz’un açıklamaları, Cumhuriyetçi Parti içerisinde İran savaşının geleceğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Bir kesim Washington’ın askeri hedeflerine ulaştığını ve bundan sonra ekonomik baskıya ağırlık vermesi gerektiğini savunurken, diğer bazı Cumhuriyetçiler savaşın sona erdirilmesini veya operasyonların sürdürülmesi için Kongre’den açık yetki alınmasını talep ediyor.

Cruz, haziran ayında İran ile varılan önceki uzlaşmaya da karşı çıkan Cumhuriyetçi isimler arasında yer almış; nükleer program konusunda somut tavizler alınmadan yaptırımların kaldırılmasına veya İran’a mali kaynak sağlanmasına karşı çıkmıştı.

TED CRUZ KİMDİR?

Teksas Senatörü Ted Cruz, Cumhuriyetçi Parti'nin dış politikada en sert İsrail yanlısı isimlerinden biri olarak biliniyor. 2013'ten bu yana Senato'da bulunan Cruz, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki görevleri boyunca ABD-İsrail ittifakının güçlendirilmesini dış politika çizgisinin temel unsurlarından biri haline getirdi. Cruz kendisini de Senato'ya “İsrail'in önde gelen savunucusu olma” hedefiyle geldiğini söyledi ve ABD'deki en büyük İsrail yanlısı lobi olan Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) tam desteğini elde etti.

İsrail lobisinin önde gelen ismi

Cruz'un ABD'deki İsrail yanlısı kuruluşlarla ilişkileri uzun yıllara dayanıyor. AIPAC politika konferanslarında konuşan Cruz, 2020'de örgütün konferansında AIPAC'ın yasama stratejisinden sorumlu yöneticisiyle birlikte sahneye çıktı; İran nükleer anlaşmasının ortadan kaldırılması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'e yönelik girişimlerinin engellenmesi için Washington'da çalışacağını açıkladı. Evanjelik tabandaki en güçlü İsrail yanlısı kuruluşlardan İsrail için Birlik olan Hristiyanlar (CUFI) toplantılarında da yer alan Cruz, ABD'nin İsrail'e desteğini siyasi olduğu kadar dini ve tarihsel referanslarla da savundu.

Elçilik açılışında neler söyledi?

Cruz, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının Kongre'deki önde gelen savunucularındandı. 2015'te Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını ve büyükelçiliğin taşınmasını öngören yasa tasarısına ortak oldu; Trump yönetimi içindeki tartışmalar sırasında da Başkan'a bu yönde baskı yaptığını daha sonra kendisi anlattı. Büyükelçiliğin 2018'de Kudüs'teki açılışına katıldı ve Kudüs'ü İsrail'in 'bölünmez ve ebedi başkenti' olarak tanımladı.

İlave askeri yardıma öncülük etti

İran konusunda Cruz'un çizgisi, İsrail'in güvenliğiyle doğrudan bağlantılı. Obama dönemindeki İran nükleer anlaşmasının en sert muhaliflerinden olan Cruz, Trump'ı anlaşmadan çekilmeye teşvik ettiğini açıkladı ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için ekonomik ve diplomatik araçların yanı sıra gerektiğinde askerî güç kullanılmasını savundu. Ayrıca İsrail'e İran kaynaklı tehditlere karşı ilave 1,5 milyar dolarlık askerî ve füze savunma yardımı öngören girişimlere öncülük eden senatörler arasında yer aldı.

Cumhuriyetçi Parti'de çatlak yarattı

Cruz'un İsrail yanlısı çizgisi son yıllarda Cumhuriyetçi Parti içerisindeki 'Önce Amerika' tartışmalarında da belirgin bir ayrışma konusu haline geldi. İran'a yönelik Amerikan müdahaleciliğini sorgulayan Cumhuriyetçi çevrelerle karşı karşıya gelen Cruz, İsrail'in Hamas, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları'na karşı gerçekleştirdiği operasyonların ABD'nin ulusal güvenliğine de hizmet ettiğini savundu.