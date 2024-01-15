İsrail'den Türkiye'ye tepki: Erdoğan'ı 'Nazi' olarak niteledi

Yayınlanma: 15.01.2024 - 14:24

Güncelleme: 15.01.2024 - 14:29

İsrail'de Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını bileğindeki sargıya yazdığı ve kameralara gösterdiği ifadeler nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Türkiye'nin karanlık bir diktatörlüğe dönüştüğünü" savundu.

Katz, "Türkiye, insan haklarına ve spor değerlerine aykırı hareket eden karanlık bir diktatörlüğe dönüştü. Katil bir terör örgütünün teröristleri tarafından 100 günden fazla tutulan kaçırılan 136 kişiyle dayanışma eyleminden dolayı bir futbolcuyu tutuklayanlar, bir cinayet ve nefret kültürünü temsil ediyor. Uluslararası toplumu ve uluslararası spor kuruluşlarını Türkiye'ye ve sporculara yönelik uyguladığı siyasi şiddet ve tehdit kullanımına karşı harekete geçmeye çağırıyorum. Bugün farklı bir atlet, yarın farklı bir atlet" dedi.

Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise "Gece ve sabah boyunca ilgili taraflar İsrailli futbolcu Sagiv Yehezkel konusunda faaliyet gösteriyor. Sorun çözülene ve İsrail'e dönene kadar sorumlu davranmalı ve kendimizi dikkatli bir şekilde ifade etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nazi" olduğunu ileri sürdü.

Itamar Ben-Gvir, "Türkiye İsrailli aktörlere ve Nazizm kokan her şeye karşı hareket ediyor. Erdoğan her bakımdan bir Nazi. İsraillileri Türkiye'ye gitmemeye, herhangi bir Türk ürünü almamaya ve onları temin etmemeye çağırıyorum. İsrail devleti ve İsrail vatandaşları Türkiye'ye hoşgörüyle davranmamalıdır. Ezilemeyiz" diye konuştu.

"KIBRIS'TA ETNİK TEMİZLİK" İDDİASI

Savaş kabinesi üyesi Gideon Sa'ar bu durumun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsrail'e karşı düşman bir devlet gibi davrandığını" gösterdiğini savundu.

Sa'ar sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail Türkiye'yi, Kuzey Kıbrıs'ın işgali, Kıbrıslı Rumlara yönelik etnik temizlik; Kuzey Suriye'nin işgali ve Kürtlere yönelik etnik temizlik nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etmeyi düşünmelidir. İsrailliler Türkiye'yi tatil destinasyonları listesinden çıkarmalı ve Türkiye'den mal ithal etmemelidir..."

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in gözaltına alınmasının ardından Türkiye'yi "Hamas'ın fiili yönetim kolu" olarak çalışmakla suçladı.

Gallant sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, İsrail'in geçen yıl meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye hızlı bir şekilde yardım ettiğini hatırlattı ve Jehezkel'in göz altına alınmasını "ikiyüzlülük ve nankörlük" olarak nitelendirdi.