İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki yayılmacılığı 2022'de arttı

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 18:11

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 18:11

Kudüs merkezli Filistinli bir insan hakları grubu yaptığı açıklamada, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Filistinli Arapların yaşadığı 12 bin 300'den fazla evi yıktığını açıkladı. Ayrıca İsrail, çok yaşlı iki milyondan fazla zeytin ağacını da kökünden söktü.

İsrail'in yıkımlarının, İsrail içindeki Arap köylerini de etkilediğini belirten kurum, ''İsrail makamlarının Beerşeba yakınlarında, Necef Çölü'nde bulunan Bedevi köyü Al-Araqeeb'i tam 214 kere yıktığını'' belirtti.

'YASADIŞI YERLEŞİM SAYISI ARTIYOR'

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, Filistin Toprak Günü'nün 47. yıldönümü münasebetiyle yayınladığı raporda İsrail'in Filistinlilere yönelik yerleşim ve saldırılarının 2022 yılında arttığını belirtti.

Rapora göre 2022'de işgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı yerleşim birimi ve askeri üslerin sayısının 483'e çıktığı belirtildi.

Raporda, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin sayısının 2022 yılı sonunda 719 bin 452'ye ulaştığı açıklandı. Bölgede yaşayan yasadışı yerleşimcilerin 2022 yılında Filistin vatandaşlarına ve mülklerine karşı yaklaşık 8 bin 724 saldırı gerçekleştirdiği belirtilirken bu saldırıların bin 515'i mülk ve dini mekânlara, 362'si toprak ve doğal kaynaklara, 6 bin 847'si ise Filistinli bireylere yönelik gerçekleştirildi. Ayrıca yerleşimci gruplar 63 kez yerleşimci ileri karakolları kurma girişiminde bulundu.

'EL KOYMA VE HIRSIZLIK'

İşgal güçleri ve yerleşimciler, 48 tarım traktörü ve 53 araba dahil olmak üzere 294 Filistinlinin eşyasına el koydu, başta zeytin olmak üzere pek çok ağaca zarar verirken hasat mevsiminde mahsülleri çaldı.

Rapora göre İsrail, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 100 bin Filistinliyi öldürdü.