İsrailli Bakan Smotrich’ten İngiliz Büyükelçi için sınır dışı çağrısı

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut İngiltere hükümetini "antisemitik" olmakla suçladı.

"İngiliz büyükelçisini (Simon Walters) bu akşam derhal sınır dışı edin" yazan Smotrich, Londra yönetiminin Yahudilere ve İsrail'e saldırarak ekonomik ve toplumsal çöküşten kurtulmaya çalıştığını iddia etti.

Smotrich, "İngiliz mandası sona ermiştir" ifadesini kullandı.

Smotrich’in çağrısı, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelecek mallara yönelik yaptırım kararını açıklamaya hazırlandığı yönündeki son haberlerin ardından geldi.

İngiltere'nin kararının, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların ticaretinin yasaklanmasını ve inşaat faaliyetlerinde yer alan şirketlere yönelik yaptırımları da içerebileceği belirtilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, daha önce İsrail'in Doğu Kudüs'ü tamamen izole etme ve Batı Şeria'nın kuzey ve güneyini bölme amacı taşıyan E1 yasa dışı yerleşim projesini "uluslararası hukukun açık ihlali" şeklinde niteleyerek Filistin topraklarının gasbedilmesi karşısında atacakları adımları değerlendirdiklerini kaydetmişti.

Miliband, "Atılacak adımları hükümet içinde ve müttefiklerimizle ele alıyoruz. Bu konuda sabırlı olunursa gelecek haftalarda daha fazla şey söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.