İsveç: ABD bize 'güvenlik garantisi' verdi

05 Mayıs 2022 Perşembe, 13:30

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ABD'yi ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ann Linde, İsveç radyo kanalı SVT'ye görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecini başlatması halinde ABD'nin kendilerine güvenlik garantisi sözü verdiğini söyledi.

Ann Linde, bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve birkaç senatörle görüştüğünü belirterek, "ABD'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına büyük ilgi gösterdiğini söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

Linde, "Finlandiya ve İsveç'in olası bir NATO üyeliği başvurusunda Kuzey Kutbu ve Baltık Denizi bölgesinde olumlu bir güvenlik politikası durumunun olacağı düşünülmektedir" dedi.

'ÜYELİK SÜRECİ BAŞLARSA GARANTİLER DEVREYE GİRECEK'

Ann Linde, ABD'nin İsveç ve Finlandiya'ya sunduğu güvenlik garantilerine ilişkin şunları aktardı:

"İsveç'e yönelik olumsuz faaliyetler ve tehditler gelirse, ABD bunları görmezden gelmeyecek ve bunu Rusya'nın net bir şekilde anlaması gerekir. NATO'da olmayan Ukrayna'nın somut güvenlik garantileri yok. Fakat, çeşitli destekler ve yardımlar görüyor. Tabii ki kendimizi Ukrayna ile kıyaslayamayız, bu tamamen farklı bir durum. NATO üyeliği sürecini başlatırsak, güvenlik garantileri devreye girecek" diye konuştu.