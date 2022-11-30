İsveç heyeti Ankara'ya geliyor: Müzakerelerde ilerleme kaydedildi

30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:31

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, dün Bükreş'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pekka Haavisto, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmelerin yapıcı ve gerçekçi bir ruhla gerçekleştiğini söyledi.

Haavisto, Finlandiya'nın Türkiye ile mutabık kalınan taahhütleri yerine getirmeyi "başardığını" aktardı.

Haavisto, görüşmeye ilişkin, "Finlandiya'nın daha önce mutabık kalınan koşulların birçoğunu yerine getirdiği teyit edildi" ifadelerini kullandı.

"TEMASLAR SÜRECEK"

Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının ne zaman onaylanacağına dair kesin bir zaman dilimi vermediğini dile getiren Haavisto, görüşmelerin süreceğini kaydetti.

Haavisto, "Görüşmeler devam edecek. Finlandiya ve Türkiye arasında yakın gelecekte hem resmi düzeyde hem de kesinlikle siyasi düzeyde temaslar olacaktır" dedi.

"ANKARA'YA GELECEĞİM"

Tobias Billström ise Türkiye ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Billström, dün gerçekleştirilen görüşmeyi "çok iyi" şeklinde niteleyerek, "Toplantı sonrasında her üç ülke de Madrid Mutabakat Zaptı konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtti" diye konuştu.

Billström, görüşmelerin devam edeceğini vurgulayarak, "Türk meslektaşımla görüşmek üzere Ankara'ya gideceğim" dedi.