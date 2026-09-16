İsveç seçimlerinde başa baş sonuç: Hükümeti kim kuracak?

İsveç Devlet Televizyonu SVT, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 97'sinin sayıldığı bilgisini paylaştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok oyların yüzde 49,3'ünü alarak, 349 sandalyeli parlamentoda (Riksdag) 176 sandalye kazandı.

İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranı ise yüzde 49 oldu, sağ blok parlamentoda 173 sandalye elde etti.

Sol blokun parlamentoda 3 sandalye farkla önde olduğu seçimde Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson'un bloktaki 4 partiyi ortak bir hükümet etrafında buluşturmanın formülünü aradığı belirtilirken, partilerin farklı bakış açılarına sahip olması nedeniyle bunun zorlu olacağına dikkat çekildi.

Merkez Partinin hükümet kurma çalışmalarında önemli rol oynayabileceğine işaret edilirken, Sol Partinin de Andersson'u desteklemesi karşılığında hükümette yer almak istediği aktarıldı.

Mevcut Başbakan ve Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'un ise sağ blok içerisinde işbirliğinin ne yönde ilerleyebileceğine ilişkin değerlendirmeler yaptığı, Kristersson'un Merkez Parti ile yakınlaşabileceği kaydedildi.

Mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oylarının gerilemesinin de hükümet kurma müzakerelerini farklı yönde etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve posta yoluyla gecikmeli ulaşan oyların sayımının devam ettiği İsveç'te kesin sonuçların hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

İsveç'te yeni parlamentonun 28 Eylül'de toplanması bekleniyor.

Kayıtlı 8 milyon civarında seçmenin bulunduğu İsveç'te 13 Eylül'deki genel seçime katılım oranı yüzde 80,4 olmuştu.

İsveç'te seçmenler, 349 sandalyeli parlamentonun (Riksdag) yanı sıra 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclisi üyesini belirlemek için de oy kullanmıştı.