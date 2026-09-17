İsveç’te iktidar değişiminin yolu açıldı: Başbakan Kristersson istifa etti

İsveç’te 13 Eylül’de yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı tamamlandı. Seçim Kurumunun açıkladığı sonuçlara göre merkez sol muhalefet 176, iktidardaki sağ blok ise 173 sandalye elde etti.

349 sandalyeli parlamentoda çoğunluk için 175 sandalye gerekiyor. Böylece merkez sol partiler, parlamentoda üç sandalyelik üstünlük sağladı. Sonuçların önümüzdeki günlerde resmen onaylanması bekleniyor.

Seçim sonucunun ardından Başbakan Ulf Kristersson, istifasını verdi.

Kristersson, sosyal medya hesabından yayımladığı mektupta, yeni hükümetin kurulması için sürecin parlamento başkanı tarafından yürütüleceğini belirtti ve başbakanlık görevinden alınması yönündeki talebini iletti.

Oyların tamamının sayılmasıyla birlikte merkez sol blok 176 sandalyeye ulaşırken, Kristersson’un liderliğindeki sağ blok 173 sandalyede kaldı.

Seçim sonucu, İsveç’te dört yıllık sağ iktidarın ardından hükümet değişikliğinin önünü açtı. Ancak merkez solun sandalye üstünlüğü, yeni hükümetin kısa sürede ve sorunsuz biçimde kurulacağı anlamına gelmiyor.

GÖZLER MAGDALENA ANDERSSON’DA

Seçim sonrası hükümet kurma sürecinde Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson öne çıkıyor.

Andersson, 2021-2022 döneminde başbakanlık yapmış, 2022 seçimlerinin ardından iktidarı Kristersson liderliğindeki sağ bloka bırakmıştı.

Yeni sonuçlarla birlikte Andersson’ın yeniden başbakanlık için öne çıkması bekleniyor. Ancak merkez sol partiler arasında vergi, enerji ve göç politikaları gibi başlıklarda görüş ayrılıkları bulunuyor. Bu nedenle hükümet görüşmelerinin uzaması olası.

Kristersson’un istifasının ardından İsveç Parlamentosu Başkanı siyasi partilerle görüşmelere başlayacak ve yeni başbakan adayını belirlemeye çalışacak.

İsveç’te bir başbakan adayının göreve gelebilmesi için parlamentonun çoğunluğunun aktif desteğini alması gerekmiyor. Bunun yerine 349 milletvekilinin en az 175’inin adaya karşı oy kullanmaması gerekiyor.

Bu nedenle merkez solun 176 sandalyeye ulaşması önemli bir avantaj sağlasa da hükümetin yapısı partiler arasındaki müzakereler sonucunda şekillenecek.

DÖRT YILLIK SAĞ İKTİDARIN ARDINDAN YENİ DÖNEM

Kristersson, 2022 seçimlerinden sonra Ilımlı Birlik Partisi liderliğinde hükümet kurmuş ve İsveç Demokratlarının parlamento desteğiyle iktidarda kalmıştı.

2026 seçimlerinde ise sağ blok 173 sandalyede kaldı. Merkez solun 176 sandalyeye ulaşmasıyla İsveç siyasetinde yeni bir dönem başlamış oldu.